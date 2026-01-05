Рейтинг@Mail.ru
В КХЛ назвали лучших игроков недели
12:21 05.01.2026 (обновлено: 12:35 05.01.2026)
В КХЛ назвали лучших игроков недели
Вратарь ярославского "Локомотива" Даниил Исаев, защитник череповецкой "Северстали" Никита Камалов и нападающий магнитогорского "Металлурга" Роман Канцеров...
В КХЛ назвали лучших игроков недели

Исаева, Камалова и Канцерова признали лучшими игроками 16-й недели КХЛ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вратарь ярославского "Локомотива" Даниил Исаев, защитник череповецкой "Северстали" Никита Камалов и нападающий магнитогорского "Металлурга" Роман Канцеров признаны лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Исаев, который признан лучшим вратарем в пятый раз в карьере, на минувшей неделе одержал одну победу в двух матчах с коэффициентом надежности 0,48. По воротам Исаева было нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08%. В матче с "Торпедо" (1:0) Исаев сыграл на ноль, а в игре с московским ЦСКА (2:1) одержал победу в серии буллитов.
Камалов впервые в карьере признан лучшим защитником. Он оформил три результативные передачи в двух матчах при показателе полезности "+3". Канцеров признан лучшим нападающим недели во второй раз в карьере. В двух встречах он записал на свой счет 6 очков (3+3) с показателем полезности "+5".
Защитник казанского "Ак Барса" Степан Терехов во второй раз в карьере признан лучшим новичком недели. Он отдал голевую передачу в двух встречах недели при показателе полезности "+2". На его счету также два блокированных броска.
