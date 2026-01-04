Дубль Кадейкина помог "Трактору" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Челябинский "Трактор" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 1:2). У победителей отличились Андрей Светлаков (11-я минута), Михаил Григоренко (20), Александр Кадейкин (21; 54) и Василий Глотов (22). Авторами голов гостей стали Алекс Лимож (18; 56), Виталий Пинчук (34) и Сергей Кузнецов (45).
04 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
10:35 • Андрей Светлаков
(Василий Глотов, Максим Джиошвили)
19:58 • Михаил Григоренко
00:39 • Александр Кадейкин
(Егор Коршков, Александр Рыков)
01:30 • Василий Глотов
13:57 • Александр Кадейкин
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Егор Коршков)
"Трактор" набрал 42 очка и идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. "Динамо" (57 очков) располагается на второй позиции на Западе. В следующем матче минская команда 6 января встретится на выезде с московским ЦСКА, а челябинцы в тот же день примут екатеринбургский "Автомобилист".
