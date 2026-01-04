Рейтинг@Mail.ru
Дубль Кадейкина помог "Трактору" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:35 04.01.2026 (обновлено: 16:58 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/khokkey-2066362327.html
Дубль Кадейкина помог "Трактору" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ
Дубль Кадейкина помог "Трактору" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Дубль Кадейкина помог "Трактору" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T16:35:00+03:00
2026-01-04T16:58:00+03:00
хоккей
спорт
челябинск
андрей светлаков
михаил григоренко
александр кадейкин
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016585556_0:0:2193:1234_1920x0_80_0_0_35e6614b4edfe8d22b0776ffe7c6ae36.jpg
https://ria.ru/20260104/butuzov-2066339028.html
челябинск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016585556_0:0:1989:1491_1920x0_80_0_0_376ecdd30dd6660de8689aeffb9df34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, челябинск, андрей светлаков, михаил григоренко, александр кадейкин, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Челябинск, Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Александр Кадейкин, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Дубль Кадейкина помог "Трактору" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ

"Трактор" обыграл минское "Динамо" в матче регулярки

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАндрей Светлаков и Александр Кадейкин (справа)
Андрей Светлаков и Александр Кадейкин (справа) - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Андрей Светлаков и Александр Кадейкин (справа). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Челябинский "Трактор" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 1:2). У победителей отличились Андрей Светлаков (11-я минута), Михаил Григоренко (20), Александр Кадейкин (21; 54) и Василий Глотов (22). Авторами голов гостей стали Алекс Лимож (18; 56), Виталий Пинчук (34) и Сергей Кузнецов (45).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
5 : 4
Динамо Минск
10:35 • Андрей Светлаков
(Василий Глотов, Максим Джиошвили)
19:58 • Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов)
00:39 • Александр Кадейкин
(Егор Коршков, Александр Рыков)
01:30 • Василий Глотов
13:57 • Александр Кадейкин
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Егор Коршков)
17:16 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
13:11 • Виталий Пинчук
(Джош Брук, Алекс Лимож)
04:53 • Сергей Кузнецов
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
15:01 • Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Трактор" набрал 42 очка и идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. "Динамо" (57 очков) располагается на второй позиции на Западе. В следующем матче минская команда 6 января встретится на выезде с московским ЦСКА, а челябинцы в тот же день примут екатеринбургский "Автомобилист".
В другом матче новосибирская "Сибирь" на своем льду уступила омскому "Авангарду" со счетом 2:5 (1:1, 1:3, 0:1).
Нападающий хоккейного клуба Адмирал Владимир Бутузов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым
Вчера, 12:46
 
ХоккейСпортЧелябинскАндрей СветлаковМихаил ГригоренкоАлександр КадейкинТракторКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала