Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ

В третьем периоде Овечкин столкнулся с канадским защитником "Блэкхокс" Луисом Кревьером, который попал 40-летнему россиянину клюшкой по лицу. В результате удара у Овечкина пошла кровь и откололся кусок зуба. После столкновения капитан "Вашингтона" с трудом добрался до скамейки, но вскоре вернулся в игру и выразил претензии арбитру, который не увидел нарушения правил со стороны хоккеиста "Чикаго".