Рейтинг@Mail.ru
Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:22 04.01.2026 (обновлено: 07:21 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/khokkey-2066306364.html
Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ
Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил повреждение во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T05:22:00+03:00
2026-01-04T07:21:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059408492_0:100:1081:708_1920x0_80_0_0_b416405a3a4b87545a7bb16901577bba.jpg
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066004587.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059408492_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_7f5f75af1acce8bcb8201d3c671cfc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ

Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ против "Чикаго"

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил повреждение во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Чикаго
04:46 • Дилан Строум
(Этен Франк, Тревор ван Римсдайк)
51:18 • Ryan Leonard
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Сонни Милано (П)
01:13 • Райан Донато
(Илья Михеев)
24:24 • Теуво Терявяйнен
(Тайлер Бертуцци, Андре Бураковски)
65:01 • Nick Lardis (П)
65:01 • Андре Бураковски (П)
65:01 • Ник Фолиньо (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Чикаго" в воскресенье.
В третьем периоде Овечкин столкнулся с канадским защитником "Блэкхокс" Луисом Кревьером, который попал 40-летнему россиянину клюшкой по лицу. В результате удара у Овечкина пошла кровь и откололся кусок зуба. После столкновения капитан "Вашингтона" с трудом добрался до скамейки, но вскоре вернулся в игру и выразил претензии арбитру, который не увидел нарушения правил со стороны хоккеиста "Чикаго".
По итогам эпизода Кревьер избежал наказания.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
2 января, 00:20
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала