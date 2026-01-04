Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил повреждение во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс".
04 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
04:46 • Дилан Строум
(Этен Франк, Тревор ван Римсдайк)
51:18 • Ryan Leonard
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Сонни Милано (П)
01:13 • Райан Донато
24:24 • Теуво Терявяйнен
65:01 • Nick Lardis (П)
65:01 • Андре Бураковски (П)
65:01 • Ник Фолиньо (П)
"Вашингтон" принимает "Чикаго" в воскресенье.
В третьем периоде Овечкин столкнулся с канадским защитником "Блэкхокс" Луисом Кревьером, который попал 40-летнему россиянину клюшкой по лицу. В результате удара у Овечкина пошла кровь и откололся кусок зуба. После столкновения капитан "Вашингтона" с трудом добрался до скамейки, но вскоре вернулся в игру и выразил претензии арбитру, который не увидел нарушения правил со стороны хоккеиста "Чикаго".
По итогам эпизода Кревьер избежал наказания.