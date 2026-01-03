Чемпион UFC может потерять глаз. А Волков — шанс подраться за золото

Комментатор UFC Джо Роган рассказал у себя в подкасте, что карьера чемпиона промоушена в тяжелом весе Тома Аспиналла может закончиться совсем нелогичным образом из-за травмы глаза, полученной британцем в последнем поединке.

« "Реальность такова, что он может больше никогда не подраться. Кто знает? Если ему сделают операцию и она пройдет неудачно, он не сможет видеть этим глазом. Судя по всему, у него до сих пор проблемы с правым глазным яблоком... Какое-то повреждение сухожилия. А с глазами все очень непросто: ты никогда не знаешь наверняка, чем все закончится".

Также Роган вспомнил бывшего чемпиона UFC Майкла Биспинга: соотечественник Аспиналла дрался с одним глазом, что, по мнению Джо, свойственно лишь "полному психопату", который выучил таблицу для проверки зрения наизусть и таким образом обманывал врачей, дающих допуск к боям.

© Фото : YouTube-канал TMZ / Соцсети британца Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг © Фото : YouTube-канал TMZ / Соцсети британца Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг

Но Аспиналл вряд ли пойдет по пути Графа (прозвище Биспинга — прим.ред.). А значит, нам нужно ответить на несколько вопросов:

как переживает непростой период Том?

какие сценарии пишет UFC для тяжелого веса?

что ждет в 2026 году нашего Александра Волкова? Который (спойлер) может опять не подраться за пояс главного ММА-промоушена мира. Хотя заслужил, как никто другой!

"Трусливый" чемпион

Аспиналл, владевший временным поясом, очень долго ждал объединительного поединка с Величайшим Джоном Джонсом. Но не дождался: американец так долго водил UFC за нос и тянул с возвращением в клетку, что лига обиделась на Костлявого, а сам экс-чемпион в двух весовых категориях завершил карьеру. Так Том стал абсолютным чемпионом UFC в тяжелом дивизионе.

Первая защита нового титула прошла в октябре. И завершилась скандалом: главное событие UFC 321 в Абу-Даби завершилось в первом раунде после того, как француз Сирил Ган попал британцу пальцем в глаз. Что становится неприятной тенденцией для современных смешанных единоборств... Так или иначе, после медицинского тайм-аута врач подтвердил, что чемпион не сможет продолжить поединок.

Что поражает: после поединка на Аспиналла обрушилась тонна хейта. Многие фанаты был уверены, что Том симулировал, "в одну калитку" проигрывая бой французскому претенденту. Звучат обвинения странно, ведь мэйн-ивент шоу в ОАЭ не продлился и одного раунда… Впрочем, это не помешало даже главе лиги Дэйне Уайту раскритиковать обладателя пояса за развязку битвы тяжеловесов:

« "Я не могу заставить людей драться. Если я хочу устроить бой, я не могу заставить кого-то выйти в клетку. И уж точно нельзя заставить продолжать, если человек считает, что получил травму. Только Том знает, что произошло. Видел он или не видел? Мог продолжить или не мог? Только он знает ответ. Из-за проигранного боя с Джонсом все недооценили Сирила Гана и фактически списали его. Уверен, в своем лагере он тренировался как зверь, и жаль, что бой закончился таким образом. Думаю, теперь к реваншу будет гораздо больший интерес, ведь все видели, что он разбил Тому лицо. Том не захотел продолжать бой. Реванш будет очень интересным". (MMA Junkie)

© UFC Europe Том Аспиналл © UFC Europe Том Аспиналл

И это несмотря на то, что Том выложил фотографию справки от врача и скриншот трансляции, где видно, как палец буквально входит в глаз атлета. Пришлось британцу ответить на критику босса:

« "Я не какой-то недоумок. Я не собираюсь выходить туда и драться с одним из лучших ударников в мире, если я не могу видеть. <…> Если тебя ударили кулаком или ногой в глаз – это нормально. Но если тебе двойным тычком попадают в оба глаза, и ты не видишь из-за нарушения правил, почему я должен продолжать? Чтобы какой-то идиот потом сказал: "О да, Тома просто нокаутировали". Я не собираюсь драться, если ничего не вижу из-за фола. Если это легальный удар – мы обязаны через это проходить. Это то, что мы делаем как бойцы. Но когда это нарушение правил, почему я должен рисковать здоровьем, если я вообще ничего не вижу?"

Также британец рассказал, что от него отвернулись близкие люди, которые в тяжелое для спортсмена время показали, "кто они есть". И обозначил: следующая операция запланирована на середину января. Так что рассуждать о следующем выходе Тома в октагон пока не имеет никакого смысла.

Волкова, похоже, снова кинут

Почему снова? Да потому что после скандального поражения Волкова от Гана в начале 2025 года (куда вообще смотрели судьи во время боя?!) Уайт подошел к москвичу и пообещал "что-нибудь придумать". В итоге Ган подрался в октябре в главном событии вечера за чемпионский пояс, а Волков разделил октагон с мощным Жаилтоном Алмейдой. И победил! Пускай и в тяжелейшем противостоянии, по итогам которого многие углядели триумф "бразильского Хабиба".

« "Знаю, что это было не лучшее выступление с моей стороны. Но кто еще заслуживает драться за титул? — недоумевал россиянин. — Может быть, Алмейда? Нет. Кертис Блэйдс? Он также проиграл Аспиналлу. Не могу сказать. Я должен быть следующим претендентом на титул. Посмотрим, что будет с Алексом Перейрой. Конечно, он хочет подняться в тяжелый вес. Но если все останется в таком же положении, как сейчас, я должен драться следующим за пояс". (TNT Sports)

© Соцсети россиянина Александр Волков © Соцсети россиянина Александр Волков

Сначала в UFC задумали провести реванш Аспиналла против Гана. Однако после того, как возвращение Тома стало большим вопросом, в инфополе ворвался все тот же Роган, который подтвердил: в организации рассуждают о поединке за временный титул в тяжелом весе между Ганом и обладателем титула в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой. Бразилец очень хочет подраться в июне в Белом доме и не против отказаться от пояса ради звания первого в истории UFC чемпиона в трех весовых категориях.

Неудивительно, что ради такого момента для любимчика лиги Уайт забудет о Волкове.

« "Ходят многочисленные разговоры о возможном поединке Перейры в тяжелом весе с Сирилом Ганом. Не знаю, насколько это правда, поскольку не обсуждал это с Дэйной. Но это не нелогичный шаг. Сейчас Алекс весит более 108 килограммов! Не сомневайтесь, этот парень может отправлять в нокаут и тяжей. Он бьет сильнее, чем кто-либо из тех, кого они когда-либо били", — цитирует Рогана Bloody Elbow.

А ведь дальше будет объединительный поединок с Аспиналлом, если Том вернется. Еще и доминиканец Вальдо Кортес-Акоста с двумя нокаутами кряду дышит в спину Саше… Все это будто намекает, что в новом году не молодеющий Волков (в 2026-м ему исполнится уже 38 лет) снова не получит "титульник".