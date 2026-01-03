Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым

"Вчера я чувствовал себя отлично и не думал о плохих действиях. Я получил хорошую уверенность и чувствую, что я в игре, понимаете? Я чувствую игру. Да, для меня это было хорошо и хорошо на будущее - быть в составе. И тренер поставил меня и Шабби вместе. Я ждал этого, наверное, весь сезон. Мы просто читаем стиль игры друг друга. Ему немного легче (со мной) из-за языкового барьера. Я могу использовать свои навыки, а он - свои. Нам просто нужно использовать шансы, воспользоваться этой возможностью, показать хорошую игру и развить лидерские качества", - цитирует Цыплакова The Elmonters.