https://ria.ru/20260103/tsyplakov-2066123073.html
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым
Вернувшийся в состав "Нью-Йорк Айлендерс" российский хоккеист Максим Цыплаков заявил, что он был рад сыграть в одном звене с соотечественником Максимом... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T00:25:00+03:00
2026-01-03T00:25:00+03:00
2026-01-03T00:26:00+03:00
хоккей
спорт
максим цыплаков
максим шабанов
нью-йорк айлендерс
юта маммот
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977565046_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_709e6ca9f5005c2c77d8a20c7bdb6dea.png
https://ria.ru/20260102/malkin-2066108282.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977565046_907:325:2984:1883_1920x0_80_0_0_7b1f525a3e05d54f46404007d557a7c7.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, максим цыплаков, максим шабанов, нью-йорк айлендерс, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Максим Цыплаков, Максим Шабанов, Нью-Йорк Айлендерс, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым
Цыплаков: я ждал весь сезон об игре в одном звене с Шабановым
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вернувшийся в состав "Нью-Йорк Айлендерс" российский хоккеист Максим Цыплаков заявил, что он был рад сыграть в одном звене с соотечественником Максимом Шабановым.
"Айлендерс" проиграл дома "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг вечером со счетом 2:7. Цыплаков вышел на лед впервые с 20 декабря и провел свою вторую встречу с 7 декабря. Он сыграл в одном звене с Шабановым и канадцем Жан-Габриэлем Пажо.
"Вчера я чувствовал себя отлично и не думал о плохих действиях. Я получил хорошую уверенность и чувствую, что я в игре, понимаете? Я чувствую игру. Да, для меня это было хорошо и хорошо на будущее - быть в составе. И тренер поставил меня и Шабби вместе. Я ждал этого, наверное, весь сезон. Мы просто читаем стиль игры друг друга. Ему немного легче (со мной) из-за языкового барьера. Я могу использовать свои навыки, а он - свои. Нам просто нужно использовать шансы, воспользоваться этой возможностью, показать хорошую игру и развить лидерские качества", - цитирует Цыплакова The Elmonters.
Цыплакову 27 лет, в текущем регулярном чемпионате он провел 22 матча и набрал 1 (1+0) очко. Летом он подписал с "Айлендерс" новый контракт сроком на два года. Шабанову 25 лет, он подписал контракт новичка с "Айлендерс" в июле сроком на один сезон. В 28 матчах россиянин набрал 14 (4+10) очков.