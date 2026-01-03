Рейтинг@Mail.ru
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым
00:25 03.01.2026
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым
Вернувшийся в состав "Нью-Йорк Айлендерс" российский хоккеист Максим Цыплаков заявил, что он был рад сыграть в одном звене с соотечественником Максимом... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Цыплаков высказался об игре в одном звене с Шабановым

Цыплаков: я ждал весь сезон об игре в одном звене с Шабановым

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вернувшийся в состав "Нью-Йорк Айлендерс" российский хоккеист Максим Цыплаков заявил, что он был рад сыграть в одном звене с соотечественником Максимом Шабановым.
"Айлендерс" проиграл дома "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг вечером со счетом 2:7. Цыплаков вышел на лед впервые с 20 декабря и провел свою вторую встречу с 7 декабря. Он сыграл в одном звене с Шабановым и канадцем Жан-Габриэлем Пажо.
"Вчера я чувствовал себя отлично и не думал о плохих действиях. Я получил хорошую уверенность и чувствую, что я в игре, понимаете? Я чувствую игру. Да, для меня это было хорошо и хорошо на будущее - быть в составе. И тренер поставил меня и Шабби вместе. Я ждал этого, наверное, весь сезон. Мы просто читаем стиль игры друг друга. Ему немного легче (со мной) из-за языкового барьера. Я могу использовать свои навыки, а он - свои. Нам просто нужно использовать шансы, воспользоваться этой возможностью, показать хорошую игру и развить лидерские качества", - цитирует Цыплакова The Elmonters.
Цыплакову 27 лет, в текущем регулярном чемпионате он провел 22 матча и набрал 1 (1+0) очко. Летом он подписал с "Айлендерс" новый контракт сроком на два года. Шабанову 25 лет, он подписал контракт новичка с "Айлендерс" в июле сроком на один сезон. В 28 матчах россиянин набрал 14 (4+10) очков.
Малкин возобновил тренировки с командой
Вчера, 20:36
Малкин возобновил тренировки с командой
Вчера, 20:36
 
Хоккей Спорт Максим Цыплаков Максим Шабанов Нью-Йорк Айлендерс Юта Маммот Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Заголовок открываемого материала