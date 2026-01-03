https://ria.ru/20260103/kuzya-2066165826.html
"Салават Юлаев" заберет Кузнецова из списка отказов
Обладатель Кубка Стэнли нападающий Евгений Кузнецов перейдет из магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" в уфимский "Салават... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T11:41:00+03:00
хоккей
спорт
евгений кузнецов
шуми бабаев
салават юлаев
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
