Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" заберет Кузнецова из списка отказов - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:41 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/kuzya-2066165826.html
"Салават Юлаев" заберет Кузнецова из списка отказов
"Салават Юлаев" заберет Кузнецова из списка отказов - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Салават Юлаев" заберет Кузнецова из списка отказов
Обладатель Кубка Стэнли нападающий Евгений Кузнецов перейдет из магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" в уфимский "Салават... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T11:41:00+03:00
2026-01-03T11:41:00+03:00
хоккей
спорт
евгений кузнецов
шуми бабаев
салават юлаев
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047611234_0:99:1004:664_1920x0_80_0_0_4fe63e3f81168ed430262a6c4c6fbfd9.jpg
https://ria.ru/20260102/lada-2066063554.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047611234_0:5:1004:758_1920x0_80_0_0_93562cbb21383d14b11d99c5781b7c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений кузнецов, шуми бабаев, салават юлаев, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Шуми Бабаев, Салават Юлаев, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" заберет Кузнецова из списка отказов

Евгений Кузнецов продолжит карьеру в "Салавате Юлаеве"

© Соцсети "Металлурга"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Соцсети "Металлурга"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Обладатель Кубка Стэнли нападающий Евгений Кузнецов перейдет из магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" в уфимский "Салават Юлаев", сообщил РИА Новости агент игрока Шуми Бабаев.
Ранее в субботу "Металлург" поместил Кузнецова в список отказов. Любой клуб КХЛ может забрать игрока в течение 48 часов.
«
"Салават Юлаев" нажал кнопку, и мы тоже нажимаем кнопку", - сказал Бабаев.
"Абсолютно", - ответил собеседник агентства на вопрос, видит ли он в переходе в "Салават Юлаев" развитие для карьеры игрока.
Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах за "Металлург" 33-летний Кузнецов забросил одну шайбу и сделал восемь передач. Для первой заброшенной шайбы ему потребовалось провести 14 игр.
Алексей Емелин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Емелин вошел в тренерский штаб "Лады"
Вчера, 14:40
 
ХоккейСпортЕвгений КузнецовШуми БабаевСалават ЮлаевМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала