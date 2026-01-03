https://ria.ru/20260103/kuznetsov-2066157047.html
"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов
Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов, сообщает... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T11:00:00+03:00
2026-01-03T11:00:00+03:00
2026-01-03T11:11:00+03:00
хоккей
евгений кузнецов
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047616834_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_f4ea1e56ebd0f68370ba9ab66fd73255.jpg
https://ria.ru/20260103/panarin-2066154011.html
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047616834_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5e64d6a81322f8eac6c0c8ea6698e315.jpg
евгений кузнецов, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Евгений Кузнецов, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
Клуб КХЛ "Металлург" поместил Евгения Кузнецова в список отказов