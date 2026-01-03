Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:00 03.01.2026 (обновлено: 11:11 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/kuznetsov-2066157047.html
"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов
"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов
Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов, сообщает... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T11:00:00+03:00
2026-01-03T11:11:00+03:00
хоккей
евгений кузнецов
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047616834_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_f4ea1e56ebd0f68370ba9ab66fd73255.jpg
https://ria.ru/20260103/panarin-2066154011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047616834_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5e64d6a81322f8eac6c0c8ea6698e315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений кузнецов, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Евгений Кузнецов, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
"Металлург" поместил Кузнецова в список отказов

Клуб КХЛ "Металлург" поместил Евгения Кузнецова в список отказов

© Фото : Пресс-служба ХК "Металлург"Хоккеист "Металлурга" Евгений Кузнецов
Хоккеист Металлурга Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Металлург"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов, сообщает пресс-служба лиги.
Любой клуб КХЛ может забрать игрока в течение 48 часов.
Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", перешел в магнитогорский клуб 1 октября.
В 15 матчах за "Металлург" 33-летний Кузнецов забросил одну шайбу и сделал восемь передач. Для первой заброшенной шайбы ему потребовалось провести 14 игр.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
10:45
 
ХоккейЕвгений КузнецовМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала