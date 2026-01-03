"Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" нанес поражение "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой гостей со счетом 7:3 (1:1, 5:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Макар Хабаров (20-я минута), Александр Петунин (28), Роман Канцеров (32), Данила Паливко (34), Сергей Толчинский (35), Дмитрий Силантьев (39) и Никита Коротков (52). У "Шанхайских драконов" дубль оформил Спенсер Фу (17, 28), также отличился Остин Вагнер (39).
03 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
16:37 • Спенсер Фу
(Troy Josephs, Ник Меркли)
07:57 • Спенсер Фу
(Уилл Райли, Troy Josephs)
18:24 • Остин Вагнер
(Владислав Валенцов, Borna Rendulic)
19:55 • Макар Хабаров
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
07:29 • Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
11:38 • Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Артем Минулин)
13:55 • Данила Паливко
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
14:45 • Сергей Толчинский
(Артем Минулин)
18:51 • Дмитрий Силантьев
11:28 • Никита Коротков
(Александр Петунин, Andrei Kozlov)
Силантьев также отметился результативной передачей. Форвард преодолел отметку в 100 очков в КХЛ. Теперь в его активе 101 результативный балл (42 гола + 59 передач).
"Металлург" (64 очка) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" (39) занимают девятую строчку на Западе.
Результаты других матчей:
"Северсталь" (Череповец) - "Лада" (Тольятти) - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1);
"Сочи" - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).