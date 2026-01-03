Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:49 03.01.2026
"Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
"Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" нанес поражение "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
шанхайские драконы
металлург (магнитогорск)
лада
континентальная хоккейная лига (кхл), шанхайские драконы, металлург (магнитогорск), лада
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Шанхайские драконы, Металлург (Магнитогорск), Лада

"Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" нанес поражение "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой гостей со счетом 7:3 (1:1, 5:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Макар Хабаров (20-я минута), Александр Петунин (28), Роман Канцеров (32), Данила Паливко (34), Сергей Толчинский (35), Дмитрий Силантьев (39) и Никита Коротков (52). У "Шанхайских драконов" дубль оформил Спенсер Фу (17, 28), также отличился Остин Вагнер (39).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Шанхайские Драконы
3 : 7
Металлург Мг
16:37 • Спенсер Фу
(Troy Josephs, Ник Меркли)
07:57 • Спенсер Фу
(Уилл Райли, Troy Josephs)
18:24 • Остин Вагнер
(Владислав Валенцов, Borna Rendulic)
19:55 • Макар Хабаров
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
07:29 • Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
11:38 • Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Артем Минулин)
13:55 • Данила Паливко
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
14:45 • Сергей Толчинский
(Артем Минулин)
18:51 • Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Алексей Маклюков)
11:28 • Никита Коротков
(Александр Петунин, Andrei Kozlov)
Силантьев также отметился результативной передачей. Форвард преодолел отметку в 100 очков в КХЛ. Теперь в его активе 101 результативный балл (42 гола + 59 передач).
"Металлург" (64 очка) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" (39) занимают девятую строчку на Западе.
В следующем матче "Шанхайские драконы" дома сыграют с тольяттинской "Ладой" 5 января, "Металлург" примет ярославский "Локомотив" 6 января.
Результаты других матчей:
"Северсталь" (Череповец) - "Лада" (Тольятти) - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1);
"Сочи" - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
