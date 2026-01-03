Рейтинг@Mail.ru
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
14:18 03.01.2026 (обновлено: 14:27 03.01.2026)
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
Баскетбол, Владислав Голдин, Российская федерация баскетбола (РФБ)
Баскетбол, Спорт, Владислав Голдин, Российская федерация баскетбола (РФБ)
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола

Дячок отметил уровень таланта нового поколения баскетболистов

© Фото : TwitterВладислав Голдин
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Twitter
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь, исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил РИА Новости, что в России растет талантливое поколение баскетболистов.
«
"У нас отличная плеяда молодых ребят, которых мы развиваем в рамках института наших сборных. Например, Илья Ермаков отлично проявил себя в Суперлиге в возрасте 17 лет и попал в сильнейшую пятерку, уехал в Национальную студенческую лигу. Также есть Владислав Голдин, который уже находится в "Майами" на двустороннем контракте, и мы ждем, что он проявит себя в Джи-лиге и появится в основном составе. Виктор Лахин также попал в Джи-лигу в системе "Оклахомы", - сказал Дячок.
"Сейчас у нас есть возможность делать акцент именно на наших молодых ребятах. Пока мы отстранены от международных соревнований, мы можем просматривать ближайшие резервы, привлекать их на сборы и организовывать международные матчи", - добавил он.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона"
Вчера, 11:13
 
Баскетбол
 
