В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
Генеральный секретарь, исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил РИА Новости, что в России растет талантливое... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь, исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил РИА Новости, что в России растет талантливое поколение баскетболистов.
"У нас отличная плеяда молодых ребят, которых мы развиваем в рамках института наших сборных. Например, Илья Ермаков отлично проявил себя в Суперлиге в возрасте 17 лет и попал в сильнейшую пятерку, уехал в Национальную студенческую лигу. Также есть Владислав Голдин, который уже находится в "Майами" на двустороннем контракте, и мы ждем, что он проявит себя в Джи-лиге и появится в основном составе. Виктор Лахин также попал в Джи-лигу в системе "Оклахомы", - сказал Дячок.
"Сейчас у нас есть возможность делать акцент именно на наших молодых ребятах. Пока мы отстранены от международных соревнований, мы можем просматривать ближайшие резервы, привлекать их на сборы и организовывать международные матчи", - добавил он.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA
) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига
.