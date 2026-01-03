Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"
09:27 03.01.2026 (обновлено: 10:47 03.01.2026)
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"
Футболисты лондонского "Челси" ожидают, что возглавляющий французский "Страсбур" Лиам Росеньор станет новым главным тренером "синих", сообщает The Telegraph. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026
Новости
лиам росеньор, челси, английская премьер-лига (апл)
Спорт, Лиам Росеньор, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ)
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"

Telegraph: футболисты "Челси" ожидают, что Росеньор станет новым тренером клуба

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Футболисты лондонского "Челси" ожидают, что возглавляющий французский "Страсбур" Лиам Росеньор станет новым главным тренером "синих", сообщает The Telegraph.
По информации источника, несколько ключевых игроков клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) получили сообщения о том, что Росеньор является наиболее вероятным кандидатом на замену уволенному в четверг итальянцу Энцо Мореске, и уже обсудили его кандидатуру. Сам Росеньор в разговоре с журналистами в пятницу не дал гарантий, что он продолжит работу в "Страсбуре", который принадлежит консорциуму BlueCo, также владеющему и "Челси".
Росеньору 41 год, он возглавляет "Страсбур" с 2024 года, его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 16 сыгранных матчей. Ранее Росеньор возглавлял "Халл Сити".
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Гвардиола: "Челси" потерял замечательного тренера и человека
Вчера, 19:44
 
