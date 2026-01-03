https://ria.ru/20260103/chelsi-2066143389.html
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"
Футболисты лондонского "Челси" ожидают, что возглавляющий французский "Страсбур" Лиам Росеньор станет новым главным тренером "синих", сообщает The Telegraph. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"
Telegraph: футболисты "Челси" ожидают, что Росеньор станет новым тренером клуба