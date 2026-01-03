Рейтинг@Mail.ru
Дубль Деклайна Райса помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
22:50 03.01.2026
Дубль Деклайна Райса помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" в АПЛ
Дубль Деклайна Райса помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" в АПЛ
Лондонский "Арсенал" обыграл "Борнмут" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
английская премьер-лига (апл), борнмут, арсенал (лондон), габриэл магальяйнс
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ), Борнмут, Арсенал (Лондон), Габриэл Магальяйнс
Дубль Деклайна Райса помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" в АПЛ

"Арсенал" одержал волевую победу над "Борнмутом" в чемпионате Англии

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" обыграл "Борнмут" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонцев. В составе победителей дубль оформил Деклайн Райс (54-я и 71-я минуты), еще один мяч забил Габриэл Магальяйнс (16-я минута). У хозяев отличились Эванилсон (10) и Эли Жуниор Крупи (76).
"Арсенал" (48 очков), продливший победную серию до пяти матчей, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут" (23), который не побеждает уже 11 игр подряд, располагается на 15-й строчке.
В следующем туре "Арсенал" дома сыграет с "Ливерпулем" 8 января. "Борнмут" днем ранее примет лондонский "Тоттенхэм".
