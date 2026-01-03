Дубль Деклайна Райса помог "Арсеналу" обыграть "Борнмут" в АПЛ

Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонцев. В составе победителей дубль оформил Деклайн Райс (54-я и 71-я минуты), еще один мяч забил Габриэл Магальяйнс (16-я минута). У хозяев отличились Эванилсон (10) и Эли Жуниор Крупи (76).