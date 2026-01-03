Рейтинг@Mail.ru
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
17:33 03.01.2026
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
"Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
https://ria.ru/20260102/apl-2066008000.html
спорт, джон макгинн, олли уоткинс, морган гиббс-уайт, астон вилла, ноттингем форест, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джон Макгинн, Олли Уоткинс, Морган Гиббс-Уайт, Астон Вилла, Ноттингем Форест, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ

"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ после победы над "Ноттингем Форест"

© пресс-служба клуба "Астон Вилла"Олли Уоткинс
Олли Уоткинс - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© пресс-служба клуба "Астон Вилла"
Олли Уоткинс. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 января 2026 • начало в 15:30
Завершен
Астон Вилла
3 : 1
Ноттингем Форрест
45‎’‎ • Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
49‎’‎ • Джон Макгинн
(Мэтти Кэш)
73‎’‎ • Джон Макгинн
(Юри Тилеманс)
61‎’‎ • Морган Гиббс-Уайт
(Дилан Баква)
Встреча, которая прошла в субботу в Бирмингеме, закончилась победой хозяев со счетом 3:1. У победителей отличились Олли Уоткинс (45+1) и Джон Макгинн (49, 73). Гол гостей забил Морган Гиббс-Уайт (61).
"Астон Вилла" набрала 42 очка и вышла на второе место в турнирной таблице, где потерпевший четвертое поражение подряд "Ноттингем Форест" (18 очков) идет 17-м.
Футбол
 
