"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
"Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T17:33:00+03:00
2026-01-03T17:33:00+03:00
2026-01-03T17:36:00+03:00
футбол
спорт
джон макгинн
олли уоткинс
морган гиббс-уайт
астон вилла
ноттингем форест
английская премьер-лига (апл)
джон макгинн, олли уоткинс, морган гиббс-уайт, астон вилла, ноттингем форест, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джон Макгинн, Олли Уоткинс, Морган Гиббс-Уайт, Астон Вилла, Ноттингем Форест, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ
"Астон Вилла" вышла на второе место в АПЛ после победы над "Ноттингем Форест"