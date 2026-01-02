Рейтинг@Mail.ru
15:41 02.01.2026
Экс-футболист турецкого клуба, который тренировал Юран, вернулся в Россию
Российский футболист Дмитрий Тихий перешел в ульяновскую "Волгу", сообщается в Telegram-канале команды Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
спорт, московская область (подмосковье), сергей юран, российский футбольный союз (рфс), дмитрий тихий, волга, луч, химки, первая лига
Спорт, Московская область (Подмосковье), Сергей Юран, Российский футбольный союз (РФС), Дмитрий Тихий, Волга, Луч, Химки, Первая лига
Дмитрий Тихий . Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российский футболист Дмитрий Тихий перешел в ульяновскую "Волгу", сообщается в Telegram-канале команды Первой лиги.
Срок соглашения с 33-летним защитником не указан. Последним клубом Тихого был турецкий "Серик Беледиеспор", председателем совета директоров которого был бывший главный инвестор "Химок" Туфан Садыгов. Пост главного тренера в клубе занимал Сергей Юран.
На протяжении карьеры Тихий также выступал в составе "Луча", владикавказской "Алании", воронежского "Факела", "Томи", "Енисея", "Химок", "Нижнего Новгорода" и армянского "Урарту".
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно запретил Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.
Артём Юран - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Турецкий клуб подписал сына Сергея Юрана
22 июля 2025, 15:04
 
