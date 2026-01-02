https://ria.ru/20260102/tihij-2066073665.html
Экс-футболист турецкого клуба, который тренировал Юран, вернулся в Россию
Экс-футболист турецкого клуба, который тренировал Юран, вернулся в Россию - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Экс-футболист турецкого клуба, который тренировал Юран, вернулся в Россию
Российский футболист Дмитрий Тихий перешел в ульяновскую "Волгу", сообщается в Telegram-канале команды Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T15:41:00+03:00
2026-01-02T15:41:00+03:00
2026-01-02T15:59:00+03:00
спорт
московская область (подмосковье)
сергей юран
российский футбольный союз (рфс)
дмитрий тихий
волга
луч
химки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894081515_0:97:2167:1316_1920x0_80_0_0_45a324a080332fe42c2543e1feacdca7.jpg
https://ria.ru/20250722/artem--2030630665.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894081515_0:66:1665:1315_1920x0_80_0_0_afdf4eed9dd7e32891ebf017ab4b4018.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, московская область (подмосковье), сергей юран, российский футбольный союз (рфс), дмитрий тихий, волга, луч, химки, первая лига
Спорт, Московская область (Подмосковье), Сергей Юран, Российский футбольный союз (РФС), Дмитрий Тихий, Волга, Луч, Химки, Первая лига
Экс-футболист турецкого клуба, который тренировал Юран, вернулся в Россию
Бывший футболист "Серик Беледиеспор" Тихий перешел в "Волгу"