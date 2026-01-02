Рейтинг@Mail.ru
"Мы им водку с икрой, а они Харламова избили": мерзкая выходка американцев
Хоккей
 
12:10 02.01.2026
"Мы им водку с икрой, а они Харламова избили": мерзкая выходка американцев
"Мы им водку с икрой, а они Харламова избили": мерзкая выходка американцев
Московские ЦСКА и "Крылья Советов" приехали порубиться с клубами НХЛ. Сейчас бы эти матчи назвали товарищескими, но в 70-х они отдавали такой жестокостью, что... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026
Олег Богатов
вячеслав колосков, валерий харламов, владислав третьяк, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл), сша, монреаль канадиенс, цска
"Мы им водку с икрой, а они Харламова избили": мерзкая выходка американцев

Член сборной команды СССР по хоккею с шайбой Валерий Харламов.
Олег Богатов
Олег Богатов
Корреспондент РИА Новости Спорт
Московские ЦСКА и "Крылья Советов" приехали порубиться с клубами НХЛ. Сейчас бы эти матчи назвали товарищескими, но в 70-х они отдавали такой жестокостью, что сам спорт был вторичен. Это была одна из форм конфронтации СССР и США.

"Этот русский лейтенант украл у нас победу"

"Когда игра между ЦСКА и" Филадельфией Флайерз" началась, на лед полетели монеты, а потом пакеты с чернилами", — вспоминает в разговоре с РИА Новости тогдашний начальник отдела хоккея Госкомспорта СССР Вячеслав Колосков.
Американская публика, пропитанная антисоветской пропагандой, но хорошо понимающая хоккей, быстро ощутила силу наших армейцев. "На трибунах постоянно стояли шум, топот, свист, словом, кипели нездоровые страсти, — продолжает Колосков. — Но это было не самое страшное…"
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосков
Начиналось же все очень дружелюбно. После знаменитых суперсерий СССР — Канада 1972 и 1974 годов зародилась идея таких матчей между клубами. В конце 1974-го Колоскова и переводчика Виктора Хоточкина командировали в Монреаль на переговоры с президентом НХЛ Кларенсом Кэмпбеллом. Договорились, что в турне приедут ЦСКА и "Крылья", а НХЛ подберет им соперников. Руководство лиги брало на себя полное обеспечение клубов на время пребывания в Канаде и США, а также выплату по 200 тысяч долларов каждой команде за четыре игры.
«
"Встречали нас просто шикарно, — говорит Колосков. — С "Монреаль Канадиенс" играли в новогоднюю ночь, и это было потрясающее зрелище. Ревущий стадион, трибуны битком, все сверкает, обстановка сумасшедшая. Канадцы нас поразили: все игроки — монстры! Особенно защитники Серж Савар и Ларри Робинсон. А у нас играл молодой парень Боря Александров. То, что он с ними творил, было невообразимо. Робинсон в него так ни разу не попал, борта от его ударов трещали, а Боря все время ускользал".
Хозяева льда при поддержке двух десятков тысяч болельщиков яростно атаковали ворота Владислава Третьяка. Они почти в три раза превзошли наших по броскам (38:13), и дважды вели в счете с заметным преимуществом — 2:0 и 3:1. Но Третьяк творил чудеса и ЦСКА свел матч к ничьей — 3:3.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкВратарь команды ЦСКА Владислав Третьяк
Многие считают ту игру одной из лучших за всю историю хоккея. Канадцев тренировал легендарный Скотти Боумен, который спустя двадцать лет создаст выдающуюся "Русскую пятерку" в "Детройте". А тогда он обвинил Третьяка: "Ни в одном матче сезона моя команда не имела столько возможностей для бросков по воротам, как во встрече с ЦСКА. Любому другому вратарю пришлось бы вынимать из своей кожи осколки шайбы, как шрапнель. Но только не Третьяку. Этот русский лейтенант украл у нас победу".
Вечером председатель совета управляющих НХЛ Джон Циглер и исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Алан Иглсон пригласили Колоскова и Хоточкина в свой номер встретить Новый год. Хозяева радушно выставили шампанское и различные угощения, а советские люди принесли водку и черную икру.
«
"Иглсон был немного закрыт и хитроват, а Циглер открытый парень, — вспоминает Колосков. — Поговорили обо всем, поднимали тосты за Новый год, за хоккей, за наших знаменитых футболистов. Они с удовольствием пили водку, закусывали икрой. Посидели часа два, их интересовало, как выстроена наша система хоккея, как работают клубы, как обеспечено финансирование и как осуществляются переходы. А нас, как они готовят тренеров. Состоялся хороший разговор о хоккее. О политике вообще не говорили".
Колосков предусмотрительно пригласил на встречу и заместителя руководителя делегации, сотрудника КГБ. Так называемые комитетчики в те годы обязательно сопровождали каждую делегацию в загранпоездке. Тот пришел в тренировочном костюме и скромно сидел в уголочке, не вмешиваясь в беседу. Вячеславу Ивановичу он тоже ничего не высказал. Но недели через две вдруг позвонил приятель, бывший вратарь футбольного "Динамо" Валерий Балясников.
"Он тогда работал в КГБ, причем в идеологическом отделе. Я спрашиваю: "Валера, в чем дело?". Он говорит: "Подполковник Подобед написал на тебя кляузу". Дескать, в новогоднюю ночь я был в номере с иностранцами. И ни разу не произнес тост ни за КПСС, ни за ее генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. В общем, не проявил патриотизма по адресу СССР и нашего руководителя. Я спрашиваю: "Валера, а что ты с ней будешь делать?". И он отвечает: "Да ничего, подошью к делу и на этом все", — рассказал Колосков.
А ведь если бы этот материал попал к другому сотруднику, то тот мог бы заметно осложнить человеку жизнь.

"Этот "кукурузник" попал в метель — думали, нам конец!"

На одну из встреч наша команда летела на игру чартером на самолете типа советского "кукурузника", "Ан-2" и угодила в жуткую метель. "Порой уже думалось, что все, нам конец. Но пилот в сложнейших условиях сумел все-таки посадить самолет. Мы вышли из него потрепанные, уставшие, но живые", — вероятно Колосков говорит о полете в Баффало, где "Крылья" уступили местным "Сэйбрз" со счетом 6:12.
Валерий Харламов
Но самый жестокий матч прошел в Филадельфии. Там наш ЦСКА принимали как врага. А сильнее всех раздражал соперника Валерий Харламов, который был тогда в расцвете — олимпийский чемпион Саппоро-72, шестикратный чемпион мира, неуловимый нападающий под номером 17.
«
"Они начали охотиться за ним. Поймать его никак не могут: ни у борта, ни тем более в центре. Бобби Кларк нашел момент, когда Харламов был чуть-чуть впереди, и со всего маха как дал ему клюшкой по лодыжкам. Вырубил Валерку из игры, — Колосков вспоминает эпизод 50-летней давности как вчерашний. — Я был на скамейке, и мы сразу увели команду в раздевалку. Такое решение принял главный тренер Константин Локтев. Хоккеисты нас полностью поддержали, они же понимали, что их могут поломать. Нас заботило только здоровье игроков, если бы мы дали слабину, то они бы всю команду перебили. Потому что то, где находится шайба, их уже не интересовало, они охотились за хоккеистами".
Циглер и Иглсон, закусывавшие несколькими днями ранее советской икрой, были в ярости. В дело шли не только уговоры, но и откровенный шантаж.
"Сразу прибежали Иглсон и Циглер с претензиями: "Что вы делаете? Если вы не вернетесь, то мы вам не заплатим деньги". Я отвечаю: "Не заплатите, и не надо, нам здоровье ребят дороже. Или вы прекратите этот балаган и охоту на игроков, и мы выходим на лед. Если нет, то собираемся и уезжаем". Они посовещались, и спустя примерно четверть часа было решено продолжить игру. Доиграли спокойно, но без Харламова". Уступили армейцы тогда со счетом 1:4.
Чуть не обокрали?

Обещанные деньги передали. Колосков их раздал хоккеистам. А они были весьма солидным приварком к зарплате, ведь за победу каждый игрок получал по 500 долларов, за ничью по 250, а за поражение по 100. И во вместительной сумке в номере отеля оставалось порядка 150 тысяч долларов. "Среди ночи я слышу, что кто-то открывает дверь. Как я успел проснуться, не знаю. И вижу, что в проеме двери стоит темный силуэт. Громко крикнул: "Кто там? Зачем пришел?". Смотрю — раз, и дверь закрылась. Что это было, откуда он знал, что у меня такие деньги, я не знаю", — вспоминает Колосков.
ЦСКА тогда также выиграл у "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:3), у "Бостон Брюинз" (5:2). "Крылья Советов" взяли верх над "Питтсбург Пингвинз" (7:4), "Чикаго Блэк Хоукс" (4:2) и "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1). Уровень игры советских клубов так впечатлил многих, что хозяева предложили им дополнительно сыграть между собой. И при зрительском аншлаге команды выдали результативную игру, завершившуюся со счетом 7:7.
«
"Когда мы побеждали, то зрители нам аплодировали стоя, — гордится Колосков. — Мы вернулись в Москву все довольные и счастливые от того, что сумели доказать — на клубном уровне мы выступаем очень достойно. Ребята показали, что советский хоккей не слабее того, какой показывали команды НХЛ. На уровне сборных, и в соперничестве клубов мы во всех компонентах не уступали. А в командной игре были сильнее".
 
