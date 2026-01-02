"Несправедливо": Монсон назвал главное разочарование 2025 года

Рейтинг@Mail.ru
Единоборства
 
16:32 02.01.2026
спорт, международный олимпийский комитет (мок), джефф монсон
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Джефф Монсон, Единоборства
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал продолжающееся отстранение российских спортсменов главным разочарованием 2025 года.
"Самым большим разочарованием 2025 года для меня является факт, что Россия до сих пор исключена из большинства международных спортивных соревнований из-за санкций, а также из-за МОК и других спортивных организаций, которые используют политическое давление на российских спортсменов. Это просто несправедливо", - сказал Монсон.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе, а также снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских турнирах.
Российская фехтовальщица Виктория Бойкова
FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном
29 декабря 2025, 12:39
 
Единоборства Спорт Международный олимпийский комитет (МОК) Джефф Монсон
 
