Емелин вошел в тренерский штаб "Лады"
Хоккей
 
14:40 02.01.2026
Емелин вошел в тренерский штаб "Лады"
Емелин вошел в тренерский штаб "Лады"
Емелин вошел в тренерский штаб "Лады"

Алексей Емелин присоединился к тренерскому штабу "Лады"

Алексей Емелин
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина, участник пяти чемпионатов мира в составе сборной России по хоккею Алексей Емелин вошел в тренерский штаб тольяттинской "Лады", сообщается в Telegram-канале команды.
Емелин, который является воспитанником "Лады", будет отвечать в клубе за работу с защитниками.
Емелину 39 лет. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он также выступал в составе казанского "Ак Барса", омского "Авангарда", минского "Динамо" и московского "Спартака". Он дважды выиграл Кубок Гагарина вместе с клубом из Казани (2008/09, 2009/10) и один раз с омичами (2020/21).
На драфте НХЛ 2004 года он был выбран в третьем раунде под общим 84-м номером клубом "Монреаль Канадиенс". В Северной Америке россиянин провел семь сезонов, сыграв в регулярных чемпионатах 456 матчей и набрав 81 (15 голов + 66 передач) очко. На его счету две бронзы (2007, 2016), а также серебро (2010) и золото (2012) чемпионатов мира.
КХЛ назвала лучших игроков декабря
КХЛ назвала лучших игроков декабря
1 января, 12:31
 
Хоккей
 
