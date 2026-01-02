Емелин вошел в тренерский штаб "Лады"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина, участник пяти чемпионатов мира в составе сборной России по хоккею Алексей Емелин вошел в тренерский штаб тольяттинской "Лады", сообщается в Telegram-канале команды.