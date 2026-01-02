Рейтинг@Mail.ru
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:20 02.01.2026 (обновлено: 05:13 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066004587.html
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
"Вашингтон" проиграл "Оттаве" в первом матче чемпионата НХЛ в 2026 году. Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями и поучаствовал в... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T00:20:00+03:00
2026-01-02T05:13:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
алексей протас
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066004209_0:128:2650:1619_1920x0_80_0_0_2ac1f248796f0458f984de2e7f062186.jpg
https://ria.ru/20251231/khokkey-2065890212.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066004209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5039642d661f2305cb7a6b441d98c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, алексей протас, материалы риа спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Алексей Протас, Материалы РИА Спорт
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ

Овечкин вступил в потасовку после фола россиянина Зуба на Протасе в матче НХЛ

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / Scott Taetsch
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" проиграл "Оттаве" в первом матче чемпионата НХЛ в 2026 году. Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями и поучаствовал в массовой потасовке после фола российского хоккеиста.

Новогодний марафон клуба Овечкина

После неудачного отрезка хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" успешно завершили прошедший календарный год и уверенно обыграли на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс" — конкурентов по турнирной таблице Восточной конференции и Столичного дивизиона. Подопечные Спенсера Карбери в третьем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд забили первыми и по ходу встречи всякий раз вели в счете.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение
31 декабря 2025, 23:40
Новогодние мгновения "Вашингтон" встретил в поездке. Менее чем через сутки после игры с "Рейнджерс" у "Кэпиталз" в рамках очередного бэк-ту-бэк по плану был выездной матч в Оттаве против местных "Сенаторз", которые ранее в моменте подобрались к команде Карбери и даже стали ее конкурентами в борьбе за место в топ-8 Востока, но затем потерпели три поражения подряд и вернулись в нижнюю часть турнирной таблицы. "Вашингтон" и "Оттава" в нынешнем сезоне НХЛ уже встречались друг с другом: в столице США "Сенаторз" разгромили "Кэпиталз" со счетом 7:1 и формально положили начало одному из самых неудачных отрезков для "Кэпс" в чемпионате.
Александр Овечкин в той игре результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности "-2". Всего же за свою карьеру в чемпионатах НХЛ российский нападающий весьма успешно играет против "Оттавы": в предыдущей 61 очной встрече с "Сенаторз" он забросил 38 шайб и набрал суммарно 64 очка, что является третьим показателем среди самых результативных игроков за всю историю НХЛ в матчах против "сенаторов".
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин
При этом интересно, что до сегодняшнего дня Овечкин дважды встречался с "Оттавой" в играх, прошедших 1 января, но в обоих случаях не смог отметиться голом. "Вашингтон" в тех встречах добыл по победе (6:3 — 1 января 2008 года, 2:1 — 1 января 2017 года), а Овечкин записал на свой счет суммарно две передачи. Если же говорить о всех матчах "Кэпиталз" с участием Александра Михайловича, прошедших 1 января (по североамериканскому времени), в семи таких играх россиянин набрал суммарно десять очков и забросил всего три шайбы, а "Кэпс" добыли пять побед. Сегодняшний же матч "Вашингтона" в столице Канады стал для подопечных Карбери последним в рамках мини-марафона из четырех игр за пять неполных суток.
У игроков "Кэпиталз" формально не было времени на передышку после вчерашнего матча с "Рейнджерс", так как им предстоял скорый перелет в Оттаву. Но Овечкин вместе с белорусом Алексеем Протасом успел заскочить к себе домой, чтобы увидеться с семьей и вместе с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильей и мамой-чемпионкой Татьяной Николаевной, а также остальными родственниками за символическим бокалом шампанского отметили Новый год по московскому времени. Непосредственно Новый год по североамериканскому восточному времени Ови встретил уже вдали от семьи.
«
"Первым делом я позвоню своей супруге, потому что мы будем в поездке, и Новый год мы отметим в другом городе, не с семьей. Но в 12 часов ночи я позвоню своей супруге", — говорил Овечкин.

Овечкин едва не впал в ярость

Сегодняшняя игра в столице Канады получилась на удивление жаркой и очень активной. Не успел главный арбитр произвести стартовое вбрасывание, как два главных хулигана "Вашингтона" и "Оттавы" Том Уилсон и Брэди Ткачук едва не подрались: произошла стычка, которую рефери смог прекратить, лишь разведя игроков по разные стороны и заставив Уилсона встать на вбрасывание. Все тот же Уилсон, накануне получивший вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2026, открыл счет на девятой минуте встречи и забросил свою пятую шайбу за последние три матча.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
Оттава
4 : 3
Вашингтон
27:42 • Ник Йенсен
(Джейк Сэндерсон, Шейн Пинто)
39:31 • Ридли Грейг
(Шейн Пинто, Майк Амадио)
42:47 • Дэвид Перрон
(Stephen Halliday, Ник Казинс)
57:38 • Фабиан Зеттерлунд
(Томас Чабо, Тим Штюцле)
08:13 • Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
18:59 • Дилан Строум
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
55:53 • Алексей Протас
(Джастин Сурдиф, Том Уилсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Потасовка Уилсона с Ткачуком оказалась далеко не единственной. Чуть позднее после гола канадца у ворот "Оттавы" произошла стычка с участием Овечкина.
Российский защитник "Сенаторз" Артем Зуб свалил белоруса Алексея Протаса, которого вместе с Диланом Строумом во втором матче подряд поставили в одну тройку с Ови, и тот неудачно влетел в борт. Покинуть площадку белорусский нападающий смог только с помощью медика и вернулся в матч лишь через продолжительное время. Строум и Овечкин же на месте были готовы отомстить Зубу за товарища: канадец, например, ткнул российского защитника клюшкой, а Овечкин крикнул соотечественнику из "Оттавы" несколько "приятных" слов. Вступить с Зубом в потасовку капитану "Вашингтона" помешали сразу два хоккеиста "Сенаторз": американец Джейк Сандерсон и канадец Майкл Амадио, с которым Александр Михайлович даже чуть не подрался.
Без драки, к слову, матч не обошелся. Уже через несколько минут после той потасовки рукопашный бой провели Дрейк Батерсон и Джастин Сурдиф, ранее ставший ассистентом в эпизоде с голом Уилсона и применивший мощный и болезненный для соперника силовой прием против Томаса Шабо.
Под занавес первого периода "Вашингтон" удвоил свое преимущество в счете и реализовал большинство, полученное после фола Ника Дженсена — бывшего игрока "Кэпиталз". Все тот же Дженсен уже во втором периоде исправился за свое удаление и начал камбэк "Оттавы", забросив вторую для себя шайбу в сезоне, а перед самым перерывом "Сенаторз" благодаря голу Ридли Грейга. В обоих случаях с пропущенными голами Овечкин присутствовал на площадке, а шайба Дженсена, например, случилась как раз после броска из-под лидера "Кэпиталз".
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин
В дальнейшем уже хозяева площадки действовали с позиции силы, в третьем периоде они откровенно доминировали над "Вашингтоном", которому толком не удавалось даже выйти из своей зоны. Уже в дебюте заключительной 30-минутки Дэвид Перрон вывел "сенаторов" вперед. В концовке встречи Алексей Протас классным броском из зоны слота на мгновение восстановил статус-кво, но в одной из следующих атак "Оттавы" "Кэпс" снова пропустили: Фабиан Зеттерлунд, Тома Шабо и Тим Штюцле красивой комбинацией сделали из обороны гостей посмешище.
3:4 — "Вашингтон" после качественного матча с "Рейнджерс" в Оттаве бодро сыграл лишь в первой части встречи, но провалил ее решающий отрезок. Для подопечных Карбери это поражение стало уже пятым в последних семи матчах. Александр Овечкин четыре раза бросил в створ ворот (еще два выстрела россиянина были блокированы) и применил четыре силовых приема, но остался без набранных очков. Лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ идет на трехматчевой серии без голов. Россиянин третий раз подряд не смог забить "Оттаве" в очной встрече 1 января.
После двухдневной паузы "Вашингтон" проведет домашнюю серию из трех игр. "Кэпиталз" на своей арене примут "Чикаго Блэкхокс", "Анахайм Дакс" и "Даллас Старз". С "Чикаго" "столичные" в текущем розыгрыше чемпионата еще не встречались, а "Анахайму" и "Далласу" они в этой "регулярке" по одному разу проиграли.
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинАлексей ПротасМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    Перерыв
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала