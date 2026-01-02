Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Оттаве" в первом матче чемпионата НХЛ в 2026 году. Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями и поучаствовал в массовой потасовке после фола российского хоккеиста.

Новогодний марафон клуба Овечкина

После неудачного отрезка хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" успешно завершили прошедший календарный год и уверенно обыграли на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс" — конкурентов по турнирной таблице Восточной конференции и Столичного дивизиона. Подопечные Спенсера Карбери в третьем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд забили первыми и по ходу встречи всякий раз вели в счете.

Новогодние мгновения "Вашингтон" встретил в поездке. Менее чем через сутки после игры с "Рейнджерс" у "Кэпиталз" в рамках очередного бэк-ту-бэк по плану был выездной матч в Оттаве против местных "Сенаторз", которые ранее в моменте подобрались к команде Карбери и даже стали ее конкурентами в борьбе за место в топ-8 Востока, но затем потерпели три поражения подряд и вернулись в нижнюю часть турнирной таблицы. "Вашингтон" и "Оттава" в нынешнем сезоне НХЛ уже встречались друг с другом: в столице США "Сенаторз" разгромили "Кэпиталз" со счетом 7:1 и формально положили начало одному из самых неудачных отрезков для "Кэпс" в чемпионате.

Александр Овечкин в той игре результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности "-2". Всего же за свою карьеру в чемпионатах НХЛ российский нападающий весьма успешно играет против "Оттавы": в предыдущей 61 очной встрече с "Сенаторз" он забросил 38 шайб и набрал суммарно 64 очка, что является третьим показателем среди самых результативных игроков за всю историю НХЛ в матчах против "сенаторов".

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

При этом интересно, что до сегодняшнего дня Овечкин дважды встречался с "Оттавой" в играх, прошедших 1 января, но в обоих случаях не смог отметиться голом. "Вашингтон" в тех встречах добыл по победе (6:3 — 1 января 2008 года, 2:1 — 1 января 2017 года), а Овечкин записал на свой счет суммарно две передачи. Если же говорить о всех матчах "Кэпиталз" с участием Александра Михайловича, прошедших 1 января (по североамериканскому времени), в семи таких играх россиянин набрал суммарно десять очков и забросил всего три шайбы, а "Кэпс" добыли пять побед. Сегодняшний же матч "Вашингтона" в столице Канады стал для подопечных Карбери последним в рамках мини-марафона из четырех игр за пять неполных суток.

У игроков "Кэпиталз" формально не было времени на передышку после вчерашнего матча с "Рейнджерс", так как им предстоял скорый перелет в Оттаву. Но Овечкин вместе с белорусом Алексеем Протасом успел заскочить к себе домой, чтобы увидеться с семьей и вместе с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильей и мамой-чемпионкой Татьяной Николаевной, а также остальными родственниками за символическим бокалом шампанского отметили Новый год по московскому времени. Непосредственно Новый год по североамериканскому восточному времени Ови встретил уже вдали от семьи.

« "Первым делом я позвоню своей супруге, потому что мы будем в поездке, и Новый год мы отметим в другом городе, не с семьей. Но в 12 часов ночи я позвоню своей супруге", — говорил Овечкин.

Овечкин едва не впал в ярость

Сегодняшняя игра в столице Канады получилась на удивление жаркой и очень активной. Не успел главный арбитр произвести стартовое вбрасывание, как два главных хулигана "Вашингтона" и "Оттавы" Том Уилсон и Брэди Ткачук едва не подрались: произошла стычка, которую рефери смог прекратить, лишь разведя игроков по разные стороны и заставив Уилсона встать на вбрасывание. Все тот же Уилсон, накануне получивший вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2026, открыл счет на девятой минуте встречи и забросил свою пятую шайбу за последние три матча.

Потасовка Уилсона с Ткачуком оказалась далеко не единственной. Чуть позднее после гола канадца у ворот "Оттавы" произошла стычка с участием Овечкина.

Российский защитник "Сенаторз" Артем Зуб свалил белоруса Алексея Протаса, которого вместе с Диланом Строумом во втором матче подряд поставили в одну тройку с Ови, и тот неудачно влетел в борт. Покинуть площадку белорусский нападающий смог только с помощью медика и вернулся в матч лишь через продолжительное время. Строум и Овечкин же на месте были готовы отомстить Зубу за товарища: канадец, например, ткнул российского защитника клюшкой, а Овечкин крикнул соотечественнику из "Оттавы" несколько "приятных" слов. Вступить с Зубом в потасовку капитану "Вашингтона" помешали сразу два хоккеиста "Сенаторз": американец Джейк Сандерсон и канадец Майкл Амадио, с которым Александр Михайлович даже чуть не подрался.

Без драки, к слову, матч не обошелся. Уже через несколько минут после той потасовки рукопашный бой провели Дрейк Батерсон и Джастин Сурдиф, ранее ставший ассистентом в эпизоде с голом Уилсона и применивший мощный и болезненный для соперника силовой прием против Томаса Шабо.

Под занавес первого периода "Вашингтон" удвоил свое преимущество в счете и реализовал большинство, полученное после фола Ника Дженсена — бывшего игрока "Кэпиталз". Все тот же Дженсен уже во втором периоде исправился за свое удаление и начал камбэк "Оттавы", забросив вторую для себя шайбу в сезоне, а перед самым перерывом "Сенаторз" благодаря голу Ридли Грейга. В обоих случаях с пропущенными голами Овечкин присутствовал на площадке, а шайба Дженсена, например, случилась как раз после броска из-под лидера "Кэпиталз".

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

В дальнейшем уже хозяева площадки действовали с позиции силы, в третьем периоде они откровенно доминировали над "Вашингтоном", которому толком не удавалось даже выйти из своей зоны. Уже в дебюте заключительной 30-минутки Дэвид Перрон вывел "сенаторов" вперед. В концовке встречи Алексей Протас классным броском из зоны слота на мгновение восстановил статус-кво, но в одной из следующих атак "Оттавы" "Кэпс" снова пропустили: Фабиан Зеттерлунд, Тома Шабо и Тим Штюцле красивой комбинацией сделали из обороны гостей посмешище.

3:4 — "Вашингтон" после качественного матча с "Рейнджерс" в Оттаве бодро сыграл лишь в первой части встречи, но провалил ее решающий отрезок. Для подопечных Карбери это поражение стало уже пятым в последних семи матчах. Александр Овечкин четыре раза бросил в створ ворот (еще два выстрела россиянина были блокированы) и применил четыре силовых приема, но остался без набранных очков. Лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ идет на трехматчевой серии без голов. Россиянин третий раз подряд не смог забить "Оттаве" в очной встрече 1 января.