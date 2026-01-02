https://ria.ru/20260102/futbol-2066074445.html
"Милан" арендовал футболиста сборной Германии
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил об аренде нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга, права на которого принадлежат английскому... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Милан" арендовал футболиста сборной Германии Никласа Фюллькруга у "Вест Хэма"