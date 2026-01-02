"Милан" арендовал футболиста сборной Германии

Рейтинг@Mail.ru
Футбол
Футбол
 
15:45 02.01.2026
© пресс-служба Кубка мираНемецкий футболист Никлас Фюллькруг на чемпионате мира 2022 года в Катаре
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил об аренде нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга, права на которого принадлежат английскому "Вест Хэму".
Аренда 32-летнего футболиста рассчитана до конца сезона и включает в себя опцию выкупа. Фюллькруг будет выступать за клуб под номером 9.
В текущем сезоне он сыграл за "Вест Хэм" девять матчей. На протяжении карьеры он выступал в составе "Вердера", "Гройтер Фюрт", "Нюрнберга", "Ганновера" и дортмундской "Боруссии". Также в его активе 24 матча и 14 голов в составе сборной Германии.
Дивок Ориги - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Милан" расторг контракт с Ориги, не игравшим с апреля 2024 года
23 декабря 2025, 21:16
 
