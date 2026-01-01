Рейтинг@Mail.ru
Вдова Мухамадиева рассказала о возможной причине смерти бывшего футболиста
Футбол
 
22:33 01.01.2026
Вдова Мухамадиева рассказала о возможной причине смерти бывшего футболиста
Вдова Мухамадиева рассказала о возможной причине смерти бывшего футболиста
спорт, локомотив (москва), спартак москва, торпедо (москва)
Футбол, Спорт, Локомотив (Москва), Спартак Москва, Торпедо (Москва)
Вдова Мухамадиева рассказала о возможной причине смерти бывшего футболиста

Вдова экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева: причиной смерти могла быть гипоксия

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Вдова Мухсина Мухамадиева заявила РИА Новости, что точная причина смерти бывшего футболиста московских "Спартака" и "Локомотива" станет известна в пятницу, возможно, это могла быть гипоксия.
Мухамадиев ушел из жизни 1 января в возрасте 59 лет. В феврале у него случился инсульт, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября был госпитализирован в реанимацию московской клиники и подключен к аппарату ИВЛ.
"Вчера мы всей нашей семьей встретили с ним в палате клиники Новый год. А сегодня вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел. Такое ощущение, словно он ждал встречи со всеми нами. Точная причина смерти будет известна завтра, возможно, это гипоксия. Решения о дате похорон пока нет, это станет известно завтра днем. Сейчас в Москве собирается вся наша семья", - сказала Мухамадиева.
Мухамадиев является чемпионом России (1994) в составе "Спартака", ранее он играл за "Локомотив", также представлял российские "Локомотив" (Нижний Новгород), "Торпедо" (Москва), "Шинник", "Арсенал" и "Витязь". Будучи спортивным директором казанского "Рубина" дважды выиграл чемпионат России. На его счету по одному матчу за сборные Таджикистана и России.
Умер бывший игрок "Спартака" и "Локомотив" Мухсин Мухамадиев
Умер бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
ФутболСпортЛокомотив (Москва)Спартак МоскваТорпедо (Москва)
 
