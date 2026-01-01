Вдова Мухамадиева рассказала о возможной причине смерти бывшего футболиста

«

"Вчера мы всей нашей семьей встретили с ним в палате клиники Новый год. А сегодня вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел. Такое ощущение, словно он ждал встречи со всеми нами. Точная причина смерти будет известна завтра, возможно, это гипоксия. Решения о дате похорон пока нет, это станет известно завтра днем. Сейчас в Москве собирается вся наша семья", - сказала Мухамадиева.