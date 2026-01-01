Петреску хочет закрыть гештальт в России, сообщил агент тренера

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Румынский футбольный тренер Дан Петреску рассчитывает в будущем вернуться в Россию, поскольку она является единственной страной, где специалист работал и не выиграл ни одного трофея, сообщил РИА Новости его агент Николае Пырнэу.
В четверг Daily Mail сообщил, что Петреску диагностирован рак и он проходит курсы химиотерапии, во время лечения он потерял более 30 кг. В середине декабря президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску, комментируя состояние Петреску, сообщил, что ему неизвестен точный диагноз, но "это очень серьезно". Пырнэу 1 января сообщил РИА Новости, что у Петреску со здоровьем все хорошо, в настоящее время он проходит курс необходимых процедур.
"Дан Петреску сказал, что Россия – это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать. Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок", - сказал Пырнэу.
Последним местом работы в карьере Петреску был румынский клуб "Клуж", который он покинул 22 августа 2025 года, после поражения от шведского "Хеккена" со счетом 2:7 в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость перерыва.
Петреску 58 лет. В качестве футболиста он наиболее известен по выступлению за "Челси" в 1995-2000 годах. Игрок дважды завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Петреску тренировал ряд клубов, включая краснодарскую "Кубань" (2010-12, 2016 годы), которую в 2010 году вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и московское "Динамо" (2012-14).
Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"
29 декабря 2025, 13:02