Петреску хочет закрыть гештальт в России, сообщил агент тренера

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Румынский футбольный тренер Дан Петреску рассчитывает в будущем вернуться в Россию, поскольку она является единственной страной, где специалист работал и не выиграл ни одного трофея, сообщил РИА Новости его агент Николае Пырнэу.