Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:13 01.01.2026
Петреску хочет закрыть гештальт в России, сообщил агент тренера
Петреску хочет закрыть гештальт в России, сообщил агент тренера
Румынский футбольный тренер Дан Петреску рассчитывает в будущем вернуться в Россию, поскольку она является единственной страной, где специалист работал и не... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T14:13:00+03:00
2026-01-01T14:13:00+03:00
футбол
россия
дан петреску
хеккен
челси
кубань
российская премьер-лига (рпл)
кубок англии
россия, дан петреску, хеккен, челси, кубань, российская премьер-лига (рпл), кубок англии
Футбол, Россия, Дан Петреску, Хеккен, Челси, Кубань, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок Англии
Петреску хочет закрыть гештальт в России, сообщил агент тренера

Агент Пырнау: Петреску хочет вернуться в Россию, ведь здесь он не брал трофеи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДан Петреску
Дан Петреску - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Дан Петреску. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Румынский футбольный тренер Дан Петреску рассчитывает в будущем вернуться в Россию, поскольку она является единственной страной, где специалист работал и не выиграл ни одного трофея, сообщил РИА Новости его агент Николае Пырнэу.
В четверг Daily Mail сообщил, что Петреску диагностирован рак и он проходит курсы химиотерапии, во время лечения он потерял более 30 кг. В середине декабря президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску, комментируя состояние Петреску, сообщил, что ему неизвестен точный диагноз, но "это очень серьезно". Пырнэу 1 января сообщил РИА Новости, что у Петреску со здоровьем все хорошо, в настоящее время он проходит курс необходимых процедур.
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Кирьяков назвал трех лучших футболистов в России по итогам 2025 года
13:02
"Дан Петреску сказал, что Россия – это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать. Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок", - сказал Пырнэу.
Последним местом работы в карьере Петреску был румынский клуб "Клуж", который он покинул 22 августа 2025 года, после поражения от шведского "Хеккена" со счетом 2:7 в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость перерыва.
Петреску 58 лет. В качестве футболиста он наиболее известен по выступлению за "Челси" в 1995-2000 годах. Игрок дважды завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Петреску тренировал ряд клубов, включая краснодарскую "Кубань" (2010-12, 2016 годы), которую в 2010 году вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и московское "Динамо" (2012-14).
Главный тренер Факела Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо"
29 декабря 2025, 13:02
 
ФутболРоссияДан ПетрескуХеккенЧелсиКубаньРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок Англии
 
