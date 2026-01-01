Хоккеисты ЦСКА в СССР могли пить до потери пульса, рассказал Пономарев

"Когда Анатолий Владимирович Тарасов вместе с Борисом Павловичем Кулагиным приходили на тренировку, то иногда на площадке выхлоп после принятия игроками (накануне) алкоголя очень сильно ощущался. И запахи порой были просто сумасшедшие. И Анатолий Владимирович, видя все это и унюхав запах, говорил: "Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду. Проведите тренировку". Они вообще порой после игры напивались до потери пульса, мне (двукратный олимпийский чемпион) Венька Александров об этом рассказывал. И это были не какие-то игроки второго эшелона, а некоторые известные хоккеисты ЦСКА", - добавил собеседник агентства.