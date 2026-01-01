https://ria.ru/20260101/ponomarev-2065956628.html
Хоккеисты ЦСКА в СССР могли пить до потери пульса, рассказал Пономарев
Хоккеисты ЦСКА в СССР могли пить до потери пульса, рассказал Пономарев - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Хоккеисты ЦСКА в СССР могли пить до потери пульса, рассказал Пономарев
Некоторые ведущие хоккеисты московского ЦСКА в советские годы порой расслаблялись до полного изнеможения, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР и... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T15:22:00+03:00
2026-01-01T15:22:00+03:00
2026-01-01T15:22:00+03:00
хоккей
ссср
спорт
москва
владимир пономарев
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:423:2700:1942_1920x0_80_0_0_c18ac1e7aba6c9b368c249459aa449f1.jpg
https://ria.ru/20251113/karpin-2054853556.html
ссср
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96d9d9d38a9859eb35b2acda858564b2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, спорт, москва, владимир пономарев, цска
Хоккей, СССР, Спорт, Москва, Владимир Пономарев, ЦСКА
Хоккеисты ЦСКА в СССР могли пить до потери пульса, рассказал Пономарев
Пономарев: хоккеисты ЦСКА в СССР порой расслаблялись до полного изнеможения
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Некоторые ведущие хоккеисты московского ЦСКА в советские годы порой расслаблялись до полного изнеможения, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР и армейского клуба Владимир Пономарев.
Пономарев
играл за ЦСКА
с 1962 по 1969 год. На его счету 25 матчей в составе сборной СССР
.
"Всегда были футболисты, которые могли нарушить режим, а потом здорово играть. Такие люди, которые могли отыграть матч, а потом их искали по всей Москве
и не могли найти. Находили в непотребном виде и привозили на базу. Они отсыпались, а затем выходили на поле и играли великолепно. А если их сажали на жесткий режим, чтобы они никуда после матча не исчезали, то у них вообще ничего не получалось, они были никакими на поле. Ведь нервная система у каждого человека разная. Но у хоккеистов все было по-другому", - сказал Пономарев.
"Когда Анатолий Владимирович Тарасов вместе с Борисом Павловичем Кулагиным приходили на тренировку, то иногда на площадке выхлоп после принятия игроками (накануне) алкоголя очень сильно ощущался. И запахи порой были просто сумасшедшие. И Анатолий Владимирович, видя все это и унюхав запах, говорил: "Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду. Проведите тренировку". Они вообще порой после игры напивались до потери пульса, мне (двукратный олимпийский чемпион) Венька Александров об этом рассказывал. И это были не какие-то игроки второго эшелона, а некоторые известные хоккеисты ЦСКА", - добавил собеседник агентства.