Хоккеисты ЦСКА в СССР могли пить до потери пульса, рассказал Пономарев
Хоккей
 
15:22 01.01.2026
Хоккеисты ЦСКА в СССР могли пить до потери пульса, рассказал Пономарев
РИА Новости Спорт
ссср, спорт, москва, владимир пономарев, цска
Хоккей, СССР, Спорт, Москва, Владимир Пономарев, ЦСКА
Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Некоторые ведущие хоккеисты московского ЦСКА в советские годы порой расслаблялись до полного изнеможения, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР и армейского клуба Владимир Пономарев.
Пономарев играл за ЦСКА с 1962 по 1969 год. На его счету 25 матчей в составе сборной СССР.
"Всегда были футболисты, которые могли нарушить режим, а потом здорово играть. Такие люди, которые могли отыграть матч, а потом их искали по всей Москве и не могли найти. Находили в непотребном виде и привозили на базу. Они отсыпались, а затем выходили на поле и играли великолепно. А если их сажали на жесткий режим, чтобы они никуда после матча не исчезали, то у них вообще ничего не получалось, они были никакими на поле. Ведь нервная система у каждого человека разная. Но у хоккеистов все было по-другому", - сказал Пономарев.
"Когда Анатолий Владимирович Тарасов вместе с Борисом Павловичем Кулагиным приходили на тренировку, то иногда на площадке выхлоп после принятия игроками (накануне) алкоголя очень сильно ощущался. И запахи порой были просто сумасшедшие. И Анатолий Владимирович, видя все это и унюхав запах, говорил: "Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду. Проведите тренировку". Они вообще порой после игры напивались до потери пульса, мне (двукратный олимпийский чемпион) Венька Александров об этом рассказывал. И это были не какие-то игроки второго эшелона, а некоторые известные хоккеисты ЦСКА", - добавил собеседник агентства.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Карпин заявил, что разрешает футболистам пить пиво и водку
13 ноября 2025, 19:46
 
ХоккейСССРСпортМоскваВладимир ПономаревЦСКА
 
