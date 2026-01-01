https://ria.ru/20260101/petresku-2065942554.html
Стали известны подробности состояния больного раком экс-тренера "Динамо"
Стали известны подробности состояния больного раком экс-тренера "Динамо"
Ранее работавший в московском "Динамо" и краснодарской "Кубани" румынский футбольный тренер Дан Петреску проходит курс лечения и после его завершения намерен... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T13:19:00+03:00
2026-01-01T13:19:00+03:00
2026-01-01T13:51:00+03:00
футбол
динамо москва
дан петреску
кубань
Новости
ru-RU
динамо москва, дан петреску, кубань
Футбол, Динамо Москва, Дан Петреску, Кубань
Агент Пырнэу: после завершения лечения от рака Петреску хочет продолжить карьеру
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Ранее работавший в московском "Динамо" и краснодарской "Кубани" румынский футбольный тренер Дан Петреску проходит курс лечения и после его завершения намерен продолжить карьеру, сообщил РИА Новости его агент Николае Пырнэу.
В четверг Daily Mail сообщил, что у Петреску диагностирован рак и он проходит курсы химиотерапии, во время лечения он потерял более 30 кг. В середине декабря президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску, комментируя состояние Петреску, сообщил, что ему неизвестен точный диагноз, но "это очень серьезно".
"У Дана Петреску все хорошо (со здоровьем). Есть определенное количество процедур, которые надо пройти. И после этого все будет хорошо. Он сейчас не тренирует, он взял паузу для прохождения курса лечения, который сейчас заканчивается. И после этого он однозначно намерен продолжить тренерскую карьеру. Это его судьба и он этим занимается. Это его жизнь", - сказал Пырнэу.
Последним местом работы в карьере Петреску был "Клуж", который он покинул 22 августа 2025 года, после поражения от шведского "Хеккена" со счетом 2:7 в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость перерыва.
Петреску 58 лет. В качестве футболиста он наиболее известен по выступлению за "Челси" в 1995-2000 годах, завоевал Кубок Англии дважды, Кубок английской лиги, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Петреску тренировал ряд клубов, включая "Кубань" (2010-12, 2016 годы), которую в 2010 году вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и московское "Динамо" (2012-14).