https://ria.ru/20260101/nichushkin--2065923396.html
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T11:19:00+03:00
2026-01-01T11:19:00+03:00
2026-01-01T11:19:00+03:00
хоккей
нэшвилл предаторз
колорадо эвеланш
стивен стэмкос
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943242638_0:427:1500:1271_1920x0_80_0_0_5511348ced18cb0034737cbdc3c3369e.jpg
https://ria.ru/20251231/khokkey-2065888009.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943242638_0:429:1500:1554_1920x0_80_0_0_410f9c9a278fc4e0ad107d69185f7afe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэшвилл предаторз, колорадо эвеланш, стивен стэмкос, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Нэшвилл Предаторз, Колорадо Эвеланш, Стивен Стэмкос, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ