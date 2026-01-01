Рейтинг@Mail.ru
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Хоккей
 
11:19 01.01.2026
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин празднует гол
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на четверг "Колорадо" со счетом 6:1 разгромил "Сент-Луис Блюз". Ничушкин забросил три шайбы и оформил свой второй хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
Первой звездой дня признан канадский форвард "Нэшвилл Предаторз" Стивен Стэмкос, который в матче с "Вегас Голден Найтс" (4:2) забросил свою 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Он стал 22-м хоккеистом в истории лиги и третьим действующим игроком, который достиг этой отметки.
Третьей звездой дня признан канадский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3).
Хоккеист клуба Филадельфия Флайерз Егор Замула - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Филадельфия" обменяла российского хоккеиста в "Питтсбург"
Хоккей
 
