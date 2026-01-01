"Вашингтон" проиграл в первом матче в новом году, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Дэвид Перрон (43) и Фабиан Зеттерлунд (58). У гостей отличились Том Уилсон (9), Дилан Строум (19) и белорусский форвард Алексей Протас (56).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок, завершил матч с показателем полезности "минус 2" и очков не набрал.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб один раз бросил в створ ворот.
"Вашингтон" потерпел пятое поражение в последних семи матчах в чемпионатах НХЛ. "Оттава" прервала трехматчевую серию поражений.
