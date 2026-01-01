Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл в первом матче в новом году, Овечкин очков не набрал
23:47 01.01.2026
"Вашингтон" проиграл в первом матче в новом году, Овечкин очков не набрал
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Оттава Сенаторз, Александр Овечкин, Артём Зуб
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
Оттава
4 : 3
Вашингтон
27:42 • Ник Йенсен
(Джейк Сэндерсон, Шейн Пинто)
39:31 • Ридли Грейг
(Шейн Пинто, Майк Амадио)
42:47 • Дэвид Перрон
(Stephen Halliday, Ник Казинс)
57:38 • Фабиан Зеттерлунд
(Томас Чабо, Тим Штюцле)
08:13 • Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
18:59 • Дилан Строум
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
55:53 • Алексей Протас
(Джастин Сурдиф, Том Уилсон)
Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Дэвид Перрон (43) и Фабиан Зеттерлунд (58). У гостей отличились Том Уилсон (9), Дилан Строум (19) и белорусский форвард Алексей Протас (56).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок, завершил матч с показателем полезности "минус 2" и очков не набрал.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб один раз бросил в створ ворот.
"Вашингтон" потерпел пятое поражение в последних семи матчах в чемпионатах НХЛ. "Оттава" прервала трехматчевую серию поражений.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Овечкин вступил в потасовку после грубого фола россиянина в матче НХЛ
Вчера, 21:43
 
Хоккей
 
