"Вашингтон" проиграл в первом матче в новом году, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Дэвид Перрон (43) и Фабиан Зеттерлунд (58). У гостей отличились Том Уилсон (9), Дилан Строум (19) и белорусский форвард Алексей Протас (56).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок, завершил матч с показателем полезности "минус 2" и очков не набрал.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб один раз бросил в створ ворот.