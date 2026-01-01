Овечкин вступил в потасовку после грубого фола россиянина в матче НХЛ

В первом периоде российский защитник "Оттавы" Артем Зуб нарушил правила против белорусского форварда "Вашингтона" Алексея Протаса, который после подножки от Зуба неудачно врезался в борт. Белорусу после столкновения потребовалась медицинская помощь. За Протаса сразу заступились его партнеры по звену канадец Дилан Строум и россиянин Александр Овечкин. Строум ткнул Зуба клюшкой, а Овечкина от Зуба оттащили игроки "Сенаторз" канадец Майкл Амадио и американец Джейк Сандерсон. С Амадио Овечкин также вступил в небольшую перепалку.