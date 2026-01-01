Овечкин вступил в потасовку после грубого фола россиянина в матче НХЛ

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Оттавы Сенаторз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
27:42 • Ник Йенсен
(Джейк Сэндерсон, Шейн Пинто)
39:31 • Ридли Грейг
42:47 • Дэвид Перрон
(Stephen Halliday, Ник Казинс)
57:38 • Фабиан Зеттерлунд
08:13 • Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
18:59 • Дилан Строум
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
55:53 • Алексей Протас
(Джастин Сурдиф, Том Уилсон)
В первом периоде российский защитник "Оттавы" Артем Зуб нарушил правила против белорусского форварда "Вашингтона" Алексея Протаса, который после подножки от Зуба неудачно врезался в борт. Белорусу после столкновения потребовалась медицинская помощь. За Протаса сразу заступились его партнеры по звену канадец Дилан Строум и россиянин Александр Овечкин. Строум ткнул Зуба клюшкой, а Овечкина от Зуба оттащили игроки "Сенаторз" канадец Майкл Амадио и американец Джейк Сандерсон. С Амадио Овечкин также вступил в небольшую перепалку.
По итогам эпизода Зуб был наказан двойным малым штрафом за грубость и подножку, Строум был удален на две минуты за грубость. Протас позднее возобновил игру.
