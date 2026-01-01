КХЛ назвала лучших игроков декабря

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Дмитрий Гамзин, защитник московского "Динамо" Даниил Пыленков и форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Рид Буше признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре, сообщается на сайте турнира.
Гамзин признан лучшим вратарем месяца впервые. В декабре он провел семь матчей, одержал четыре победы, а остальные три встречи завершились в серии буллитов. Газмин отразил 94,77% бросков по своим воротам, а в матче с московским "Динамо" (0:1 Б) оформил шатаут.
Пыленков, ставший лучшим защитником месяца в третий раз в карьере, набрал 10 (0+10) очков в 11 матчах, сделал 16 силовых приемов и 3 перехвата, а также заблокировал 21 бросок.
Лучшим новичком третий месяц подряд признан 18-летний нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский, набравший 11 (4+7) очков в 11 матчах месяца. В матче с хабаровским "Амуром" (4:2) Жаровский забросил победную шайбу, на его счету также 2 силовых приема, 7 блокированных бросков, 5 отборов шайбы и 6 перехватов.