КХЛ назвала лучших игроков декабря
12:31 01.01.2026
КХЛ назвала лучших игроков декабря
КХЛ назвала лучших игроков декабря
Вратарь московского ЦСКА Дмитрий Гамзин, защитник московского "Динамо" Даниил Пыленков и форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Рид Буше признаны лучшими... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
спорт, владивосток, рид буше, даниил пыленков, хк динамо, цска, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владивосток, Рид Буше, Даниил Пыленков, ХК Динамо, ЦСКА, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ назвала лучших игроков декабря

Гамзин, Пыленков и Буше признаны лучшими игроками КХЛ в декабре

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Дмитрий Гамзин, защитник московского "Динамо" Даниил Пыленков и форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Рид Буше признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре, сообщается на сайте турнира.
Гамзин признан лучшим вратарем месяца впервые. В декабре он провел семь матчей, одержал четыре победы, а остальные три встречи завершились в серии буллитов. Газмин отразил 94,77% бросков по своим воротам, а в матче с московским "Динамо" (0:1 Б) оформил шатаут.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение
Вчера, 23:40
Пыленков, ставший лучшим защитником месяца в третий раз в карьере, набрал 10 (0+10) очков в 11 матчах, сделал 16 силовых приемов и 3 перехвата, а также заблокировал 21 бросок.
Буше набрал 15 (8+7) очков в 8 матчах, забросил победные шайбы в матчах с "Адмиралом" (3:2) из Владивостока и новосибирской "Сибирью" (5:0), совершил 4 силовых приема, 1 отбор шайбы, 2 перехвата и заблокировал 2 броска. Канадец признан лучшим форвардом месяца во второй раз в карьере.
Лучшим новичком третий месяц подряд признан 18-летний нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский, набравший 11 (4+7) очков в 11 матчах месяца. В матче с хабаровским "Амуром" (4:2) Жаровский забросил победную шайбу, на его счету также 2 силовых приема, 7 блокированных бросков, 5 отборов шайбы и 6 перехватов.
Хоккеист Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин празднует гол - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Ничушкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
11:19
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
