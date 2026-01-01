Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа в канун Нового года выписался из больницы в нигерийском Лагосе, где он был госпитализирован после ДТП со смертельным исходом, сообщает Daily Mail со ссылкой на региональные власти.