Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа в канун Нового года выписался из больницы в нигерийском Лагосе, где он был госпитализирован после ДТП со смертельным исходом, сообщает Daily Mail со ссылкой на региональные власти.
В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Латиф Айоделе.
Фанаты собрали более $200 тыс на мечеть в честь погибшего тренера Джошуа
30 декабря 2025, 22:38
"Энтони Джошуа был выписан из больницы поздно вечером (в среду), он был признан годным к выздоровлению дома, хотя и переполнен эмоциями из-за потери двух близких друзей", - говорится в заявлении глав штатов Лагос и Огун для издания.
Источник в окружении спортсмена сообщил, что Джошуа останется в Нигерии на несколько дней и будет восстанавливаться дома.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.
Водитель Джошуа перед смертельным ДТП обгонял, превышая скорость, пишут СМИ
29 декабря 2025, 19:09