Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП
02:45 01.01.2026
Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП
Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП
в мире
лагос
нигерия
энтони джошуа
джейк пол
ibf
wba
wbo
лагос
нигерия
в мире, лагос, нигерия, энтони джошуа, джейк пол, ibf, wba, wbo
В мире, Лагос, Нигерия, Энтони Джошуа, Джейк Пол, IBF, WBA, WBO
Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП

Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП, где погибли его друзья

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : соцсети Джошуа
Энтони Джошуа. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа в канун Нового года выписался из больницы в нигерийском Лагосе, где он был госпитализирован после ДТП со смертельным исходом, сообщает Daily Mail со ссылкой на региональные власти.
В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Латиф Айоделе.
"Энтони Джошуа был выписан из больницы поздно вечером (в среду), он был признан годным к выздоровлению дома, хотя и переполнен эмоциями из-за потери двух близких друзей", - говорится в заявлении глав штатов Лагос и Огун для издания.
Источник в окружении спортсмена сообщил, что Джошуа останется в Нигерии на несколько дней и будет восстанавливаться дома.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.
В миреЛагосНигерияЭнтони ДжошуаДжейк ПолIBFWBAWBO
 
