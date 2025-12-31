Рейтинг@Mail.ru
Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика в течение года
00:40 31.12.2025 (обновлено: 01:31 31.12.2025)
Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика в течение года
Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика в течение года
Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика в течение года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика в течение календарного года, сообщает Sporx.
Во вторник Роналду, выступающий за саудовский "Аль-Наср", стал автором гола в матче 12-го тура чемпионата страны против "Аль-Иттифака" (2:2). Португалец забил 957-й мяч в карьере. Всего за 2025 год португалец забил 41 гол.
Роналду 40 лет. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", до этого он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
