Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ
02:09 31.12.2025
Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ
Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ
Тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска не пришел на пресс-конференцию после матча 19-го тура чемпионата Англии по футболу против "Борнмута" из-за плохого... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ

Тренер "Челси" не пришел на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

© Getty Images / Stuart FranklinЭнцо Мареска
Энцо Мареска - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Stuart Franklin
Энцо Мареска. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска не пришел на пресс-конференцию после матча 19-го тура чемпионата Англии по футболу против "Борнмута" из-за плохого самочувствия, сообщил журналист Алекс Крук в соцсети X.
Во вторник "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Борнмутом" (2:2). Лондонцы с 30 очками занимают пятое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Английская премьер-лига (АПЛ)
30 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Челси
2 : 2
Борнмут
15‎’‎ • Кол Палмер (П)
23‎’‎ • Энцо Фернандес
(Алехандро Гарначо)
06‎’‎ • Дэвид Брукс
27‎’‎ • Джастин Клюйверт
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Энцо Мареска не будет давать интервью после матча, так как плохо себя чувствует", - написал Крук.
Мареске 45 лет. Итальянец возглавляет "Челси" с июня 2024 года. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира.
