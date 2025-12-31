https://ria.ru/20251231/mareska-2065792696.html
Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ
Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ
Тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска не пришел на пресс-конференцию после матча 19-го тура чемпионата Англии по футболу против "Борнмута" из-за плохого... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Тренер "Челси" не явился на пресс-конференцию после матча АПЛ
Тренер "Челси" не пришел на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия