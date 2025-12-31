Рейтинг@Mail.ru
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение
Хоккей
Хоккей
 
23:40 31.12.2025 (обновлено: 23:51 31.12.2025)
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение
"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в последнем матче чемпионата НХЛ в 2025 году. Александр Овечкин отметился очередным историческим достижением и эффектным... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
артемий панарин
том уилсон
владислав гавриков
2025
Андрей Сенченко
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, вашингтон кэпиталз, александр овечкин, артемий панарин, том уилсон, владислав гавриков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Том Уилсон, Владислав Гавриков, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение

Овечкин бросил американскому вратарю "Рейнджерс" Куику в голову и снес ему шлем

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в последнем матче чемпионата НХЛ в 2025 году. Александр Овечкин отметился очередным историческим достижением и эффектным попаданием в голову американскому вратарю. Артемий Панарин также вошел в список легенд.

Овечкин встречает Новый год

Уходящий календарный год получился богатым на события в спортивном мире, и одним из главных героев 2025-го стал Александр Овечкин. Прославленный российский хоккеист за этот год побил казавшийся ранее вечным и недосягаемым рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги, а также покорил небывалую вершину, первым в истории забросив 900 и более шайб в "регулярках" НХЛ. Несколько символично, что завершить 2025-й Овечкину удалось действительно по-хоккейному: его "Вашингтон Кэпиталз" новогодние мгновения встречают в рамках очередного бэк-ту-бэк.
Уже восьмую полноценную серию спаренных матчей чемпионата НХЛ "Вашингтон" начал с сегодняшней встречи с "Нью-Йорк Рейнджерс". По ходу сезона "Кэпиталз" и "Рейнджерс" уже играли друг с другом, и по итогам первых двух очных матчей между ними получилась ничья: первый матч выиграли "столичные" (1:0), второй — "синерубашечники" (7:3). Причем вторая встреча "Вашингтона" с "Рейнджерс" состоялась совсем недавно — перед трехдневным перерывом в "регулярке" на праздники, посвященные католическому Рождеству. Новой же битвой команды ознаменовали завершение календарного года и переход в 2026-й.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Бобровский испортил Овечкину праздник! Русский вратарь переписал историю
30 декабря 2025, 06:55
Овечкин по ходу своей огромной и богатой карьеры играет как в канун Нового года, так и 1 января играет регулярно. Например, ровно год назад вечером 31 декабря по московскому времени Александр Михайлович, чуть ранее восстановившийся после перелома ноги, вместе с "Вашингтоном" обыграл "Бостон Брюинз" (3:1). И пусть россиянин, стремившийся тогда к великому снайперскому рекорду, очков в том матче не набрал, уже после игры он запомнился весьма ярким видеопоздравлением с Новым годом, пусть и само видео не должно было стать достоянием общественности.
Если же учитывать матчи НХЛ 31 декабря и 1 января по североамериканскому времени, то "Вашингтон" с Овечкиным провел 15 таких игр. В девяти встречах из этих 15 он отметился заброшенными шайбами, а всего оформил 13 голов. Без набранных очков россиянин провел всего лишь три матча.
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин
С "Рейнджерс" в рамках новогодних матчей "Кэпиталз" ранее не встречались. До поездки в столицу США "синерубашечники" потерпели три поражения в четырех последних матчах на выезде. Символично, что единственную победу в этой гостевой серии подопечные Майка Салливана одержали как раз в игре с "Вашингтоном". Примечательно и то, что последние неудачи "Рейнджерс" никак не повлияли на их положение как на клуб, который является одним из самых успешных коллективов лиги по играм на выезде. До сегодняшней встречи "синерубашечники" лидировали в НХЛ по количеству гостевых побед (14 в 32 матчах) и имели второй показатель по количеству набранных очков (30), а также играли надежнее всех команд лиги, пропуская в среднем 2,30 шайбы за игру. Реализация бросков у "Рейнджерс" в гостевых матчах также была одной из лучших в чемпионата (0,652%).
© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : x.com/nyrangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин

Овечкин снес американцу шлем!

Накануне "Вашингтон" играл во Флориде против местных "Пантерз", и обе команды провели результативный матч. Несмотря на то, что "Кэпиталз" проиграли (3:5), подопечные Спенсера Карбери выглядели достойно с учетом того, что стиль хоккея чемпионов последних двух сезонов НХЛ сильно ограничивает своих соперников в игровых действиях. В матче "столичных" с "Рейнджерс" обе команды играли в открытый хоккей и для себя, и без ограничений для оппонента.
В предыдущей встрече с "синерубашечниками" "Вашингтон" не смог открыть счет, но сделал это во всех остальных играх — в том числе и в сегодняшней. В середине первого периода хозяева площадки провели классную позиционную атаку, в рамках которой Райан Леонард выполнил изящную передачу с неудобной руки из левого круга вбрасывания на правый, откуда Энтони Бовилье не глядя бросил в касание и прошил Джонатана Куика. Незадолго до этого именитый американский голкипер буквально пострадал и от Александра Овечкина: 40-летний россиянин продемонстрировал свои снайперские навыки и с острого угла зарядил шайбой точно в голову вратарю "Рейнджерс", который тут же потерял свой шлем.
"Рейнджерс" перед самым перерывом ответили голом с участием Артемия Панарина. Российский форвард "синерубашечников" набросил от синей линии, и шайба оказалась в сетке ворот Чарли Линдгрена. Изначально гол был записан на Хлебушка, но впоследствии ответственные за статистику в НХЛ "передали" авторство шайбы Винсенту Трочеку, сыгравшему на подставлении. Панарин же, отметившись передачей, пятый раз подряд достиг отметки в 90 очков за один календарный год. До россиянина аналогичное достижение среди игроков за всю историю НХЛ, кто родился за пределами Северной Америки, оформили Яри Курри и Петер Штястны (оба — по 8 раз), а также Леон Драйзайтль и Овечкин, набиравший по 90 очков за календарный год с 2006-го по 2010-й.
Второй период команды провели еще ярче. Например, вызванный в сборную Канады для игры на Олимпиаде-2026 форвард "Вашингтона" Том Уилсон успел подраться со своим соотечественником из "Рейнджерс" Сэмом Кэрриком, а незадолго до этого он же мощным силовым приемом отправил в нокдаун американца Ноа Лабу и спустя мгновение отметился голом, замкнув передачу Коннора Макмайкла.
После драки Уилсона с Кэрриком, к слову, "Вашингтон" получил большинство — игрок "Рейнджерс" был наказан не только за рукопашный бой без перчаток, но и за грубость. "Кэпиталз", которые в этом сезоне испытывают огромные проблемы с реализацией "лишнего", использовали свою вторую попытку в матче. Овечкин грамотно подсуетился в моменте и классно прострелил на пятак, откуда Джастин Сурдиф "прошил" Куика. Для Александра Михайловича это результативное действие стало 612-м в карьере в чемпионатах НХЛ, сделанным при игре в большинстве. По этому показателю Ови поднялся на девятое место в истории лиги, сравнявшись с Филом Хаусли.
"Рейнджерс", впрочем, через несколько минут ответили реализацией своей первой же в матче попытки игры в большинстве, когда Адам Фокс мощно выстрелил от синей линии. Панарин формально поучаствовал в этой атаке и записал на свой счет очередную передачу. Хлебушек провел 93-й матч в стане "Рейнджерс", в котором сделал минимум две голевые передачи за игру, и поднялся по этому показателю на пятое место в клубной истории в "регулярках" НХЛ.
© Фото : x.com/NYRangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : x.com/NYRangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
В третьем периоде "Вашингтон" сделал все, чтобы удержать победный результат и завершить 2025-й год с хорошим настроением. "Кэпиталз" успешно сдержали атакующий натиск "Рейнджерс" в начале решающей 20-минутки, а вместе с этим еще и упрочили свое преимущество. Сперва белорусский нападающий Алексей Протас забросил свою 15-ю шайбу в сезоне и сравнялся с Овечкиным по голам в текущем розыгрыше чемпионата, а затем Том Уилсон отметился дублем. Перед этим канадец успел еще и покривляться перед российским защитником "Рейнджерс" Владиславом Гавриковым.
Под занавес матча "Рейнджерс" благодаря голу Брэйдена Шнайдера сделал небольшой намек на камбэк, но намерения "синерубашечников" отыграться "Вашингтон" оборвал моментально: Уилсон отпасовал Сурдифу на пустые ворота и оформил хет-трик Горди Хоу. 6:3 — "Кэпиталз" добыли важные два очка и завершили 2025-й год в восьмерке сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции, не дав "Рейнджерс" обострить конкуренцию. Следующий матч "столичные" проведут уже завтра: Александр Овечкин и компания сыграют в столице Канады против "Оттавы Сенаторз".
© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch
Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк РейнджерсВашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинАртемий ПанаринТом УилсонВладислав ГавриковМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
