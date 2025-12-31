Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" Панарина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1). В составе "Вашингтона" по дублю оформили Том Уилсон (28-я и 57-я минуты) и Джастин Сурдиф (32, 60), еще по шайбе забросили Энтони Бовиллье (13) и белорусский форвард Алексей Протас (54). У "Рейнджерс" отличились Винсент Трочек (20), Адам Фокс (36) и Брэйден Шнайдер (59).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел 18 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал один бросок и записал на свой счет результативную передачу. Отличившись ассистом, Овечкин достиг отметки в 612 очков, набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ в большинстве, и поднялся по этому показателю на девятое место в истории лиги, сравнявшись с Филом Хаусли.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Панарин пятый раз подряд достиг отметки в 90 очков, набранных в чемпионатах НХЛ за один календарный год. Россиянин стал пятым игроком в истории лиги, кто родился за пределами Северной Америки и добился этого достижения. Ранее по 90 очков минимум в пяти календарных годах подряд набирали Яри Курри и Петер Штястны (оба — по 8 раз), а также Леон Драйзайтль и Овечкин (оба — по 5 раз).

Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков один раз бросил в створ ворот и заблокировал три броска. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин остался в запасе.