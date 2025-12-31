Рейтинг@Mail.ru
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" Панарина - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:17 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/khokkey-2065888832.html
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" Панарина
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" Панарина - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" Панарина
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T23:17:00+03:00
2025-12-31T23:17:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нью-йорк рейнджерс
артемий панарин
александр овечкин
владислав гавриков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065876994_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2719ac55c896e6addb5b0d0272738ceb.jpg
https://ria.ru/20251231/khokkey-2065885590.html
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нью-йорк рейнджерс, артемий панарин, александр овечкин, владислав гавриков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Рейнджерс, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Владислав Гавриков
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" Панарина

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" Панарина в матче НХЛ

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Вашингтон
6 : 3
Рейнджерс
12:27 • Энтони Бовилье
(Ryan Leonard, Мэтт Рой)
27:33 • Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Расмус Сандин)
31:12 • Джастин Сурдиф
(Александр Овечкин)
53:34 • Алексей Протас
(Расмус Сандин, Ник Дауд)
56:37 • Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
59:12 • Джастин Сурдиф
(Том Уилсон, Алексей Протас)
19:20 • Винсент Трочек
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
35:17 • Адам Фокс
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
58:16 • Брейден Шнайдер
(Gabriel Perreault)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1). В составе "Вашингтона" по дублю оформили Том Уилсон (28-я и 57-я минуты) и Джастин Сурдиф (32, 60), еще по шайбе забросили Энтони Бовиллье (13) и белорусский форвард Алексей Протас (54). У "Рейнджерс" отличились Винсент Трочек (20), Адам Фокс (36) и Брэйден Шнайдер (59).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел 18 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал один бросок и записал на свой счет результативную передачу. Отличившись ассистом, Овечкин достиг отметки в 612 очков, набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ в большинстве, и поднялся по этому показателю на девятое место в истории лиги, сравнявшись с Филом Хаусли.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Панарин пятый раз подряд достиг отметки в 90 очков, набранных в чемпионатах НХЛ за один календарный год. Россиянин стал пятым игроком в истории лиги, кто родился за пределами Северной Америки и добился этого достижения. Ранее по 90 очков минимум в пяти календарных годах подряд набирали Яри Курри и Петер Штястны (оба — по 8 раз), а также Леон Драйзайтль и Овечкин (оба — по 5 раз).
Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков один раз бросил в створ ворот и заблокировал три броска. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин остался в запасе.
"Вашингтон" одержал вторую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" потерпели четвертое поражение в последних пяти играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Овечкин поднялся на девятое место в истории НХЛ по очкам в большинстве
Вчера, 21:55
 
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Артемий Панарин
Александр Овечкин
Владислав Гавриков
 
Матч-центр
 
