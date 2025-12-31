https://ria.ru/20251231/boks-2065856359.html
Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу
Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил трех боксеров из республики, ставших чемпионами мира 2025 года, орденами Почета Дагестана II и III степеней, сообщили в... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T16:24:00+03:00
2025-12-31T16:24:00+03:00
2025-12-31T16:48:00+03:00
единоборства
спорт
республика дагестан
дубай
россия
сергей меликов
муслим гаджимагомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065857811_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_1576f60283446f54b8bedf9fae1ab350.jpg
https://ria.ru/20251216/putin-2062312569.html
республика дагестан
дубай
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065857811_95:0:703:456_1920x0_80_0_0_1bc8196b62f6ca1c79108b93aea98c57.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, республика дагестан, дубай, россия, сергей меликов, муслим гаджимагомедов
Единоборства, Спорт, Республика Дагестан, Дубай, Россия, Сергей Меликов, Муслим Гаджимагомедов
Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу
Меликов наградил трех боксеров из Дагестана, ставших чемпионами мира