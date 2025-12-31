Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу

«

"Сергей Меликов встретился с триумфаторами чемпионата мира по боксу. Глава республики вручил спортсменам государственные награды. Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев награждены орденами Почета Республики Дагестан II степени, Джамбулат Бижамов — орденом Почета Республики Дагестан III степени", – говорится в сообщении.