Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу
Единоборства
 
16:24 31.12.2025 (обновлено: 16:48 31.12.2025)
Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу
Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил трех боксеров из республики, ставших чемпионами мира 2025 года, орденами Почета Дагестана II и III степеней, сообщили в... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Глава Дагестана наградил трех земляков, ставших чемпионами мира по боксу

МАХАЧКАЛА, 31 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил трех боксеров из республики, ставших чемпионами мира 2025 года, орденами Почета Дагестана II и III степеней, сообщили в пресс-службе главы региона.
На чемпионате мира в Дубае трое дагестанцев — Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов — завоевали золотые медали. Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в истории российского бокса.
«
"Сергей Меликов встретился с триумфаторами чемпионата мира по боксу. Глава республики вручил спортсменам государственные награды. Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев награждены орденами Почета Республики Дагестан II степени, Джамбулат Бижамов — орденом Почета Республики Дагестан III степени", – говорится в сообщении.
Официальными наградами отмечены и те, кто внес вклад в подготовку проекта спортсменов. Почетные грамоты Дагестана получили заслуженные тренеры России Рашидбек Ахмедов и Солтан Мигитинов. Президента федерации бокса республики Тимура Ибрагимова Меликов поощрил памятными именными часами.
