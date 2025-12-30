Гол на последней минуте принес СКА победу над "Шанхайскими драконами"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча на льду "Шанхайских драконов" в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (5-я минута), Никита Дишковский (8) и Егор Савиков (60). У китайской команды отличились Никита Попугаев (7) и Гейдж Куинни (38).
30 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
06:16 • Никита Попугаев
(Уилл Райли, Troy Josephs)
17:42 • Гэйдж Квинни
(Кевин Лабанк, Дойл Сомерби)
04:05 • Джозеф Бландизи
07:39 • Nikita Dishkovsky
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
19:41 • Егор Савиков
(Бреннан Менелл, Николай Голдобин)
СКА (47 очков) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (39) идут девятыми.
В следующем матче СКА примет тольяттинскую "Ладу" 7 января. "Шанхайские драконы" 3 января сыграют с магнитогорским "Металлургом" на домашнем льду.
В другом матче казанский "Ак Барс" дома по буллитам победил череповецкую "Северсталь" со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
