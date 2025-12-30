Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
21:40 30.12.2025 (обновлено: 21:48 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/ska-2065775948.html
Гол на последней минуте принес СКА победу над "Шанхайскими драконами"
Гол на последней минуте принес СКА победу над "Шанхайскими драконами"
Петербургский СКА обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T21:40:00+03:00
2025-12-30T21:48:00+03:00
хоккей
шанхайские драконы
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054023554_0:79:2892:1706_1920x0_80_0_0_647519f96a5937fb267a5ca0b8c080d2.jpg
https://ria.ru/20251230/lokomotiv-2065774916.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054023554_193:0:2881:2016_1920x0_80_0_0_8580d3e1d6cb4a4406c7aeaf9886dced.jpg
1920
1920
true
шанхайские драконы, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Шанхайские драконы, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
СКА одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Хоккеист СКА Бреннан Менелл
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча на льду "Шанхайских драконов" в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (5-я минута), Никита Дишковский (8) и Егор Савиков (60). У китайской команды отличились Никита Попугаев (7) и Гейдж Куинни (38).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Шанхайские Драконы
2 : 3
СКА
06:16 • Никита Попугаев
(Уилл Райли, Troy Josephs)
17:42 • Гэйдж Квинни
(Кевин Лабанк, Дойл Сомерби)
04:05 • Джозеф Бландизи
(Брендэн Лайпсик, Рокко Гримальди)
07:39 • Nikita Dishkovsky
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
19:41 • Егор Савиков
(Бреннан Менелл, Николай Голдобин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
СКА (47 очков) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (39) идут девятыми.
В следующем матче СКА примет тольяттинскую "Ладу" 7 января. "Шанхайские драконы" 3 января сыграют с магнитогорским "Металлургом" на домашнем льду.
В другом матче казанский "Ак Барс" дома по буллитам победил череповецкую "Северсталь" со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
30.12.2025
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ
Вчера, 21:18
 
ХоккейШанхайские драконыСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
