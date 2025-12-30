Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подтвердил решение завершить игровую карьеру.
В ноябре Tuttomercatoweb сообщил, что Пьянич завершит карьеру, но останется в футболе в другой роли. Сообщалось, что босниец проходит обучение для получения лицензии футбольного агента.
"Я закончил. Сейчас я наслаждаюсь временем с моим ребенком, занимаюсь отцовством", - цитирует Пьянича Tuttosport.
Последним клубом в карьере Пьянича стал московский ЦСКА, за который он выступал с сентября 2024 года по июнь 2025 года, принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами хавбек стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.
Пьяничу 35 лет. Ранее он также выступал за французские "Мец" и "Лион", итальянские "Рому" и "Ювентус", испанскую "Барселону" и турецкий "Бешикташ". В составе "Ювентуса" Пьянич выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. С "Барселоной" он стал обладателем Кубка Испании.