Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры
Футбол
 
15:27 30.12.2025
Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры
Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры
Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подтвердил решение завершить игровую карьеру. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
миралем пьянич, пфк цска, спорт
Футбол, Миралем Пьянич, ПФК ЦСКА, Спорт
Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры футболиста

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подтвердил решение завершить игровую карьеру.
В ноябре Tuttomercatoweb сообщил, что Пьянич завершит карьеру, но останется в футболе в другой роли. Сообщалось, что босниец проходит обучение для получения лицензии футбольного агента.
«
"Я закончил. Сейчас я наслаждаюсь временем с моим ребенком, занимаюсь отцовством", - цитирует Пьянича Tuttosport.
Последним клубом в карьере Пьянича стал московский ЦСКА, за который он выступал с сентября 2024 года по июнь 2025 года, принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами хавбек стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.
Пьяничу 35 лет. Ранее он также выступал за французские "Мец" и "Лион", итальянские "Рому" и "Ювентус", испанскую "Барселону" и турецкий "Бешикташ". В составе "Ювентуса" Пьянич выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. С "Барселоной" он стал обладателем Кубка Испании.
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА
Футбол Миралем Пьянич ПФК ЦСКА Спорт
 
