У Окампоса выявили паралич лица
Полузащитник мексиканского "Монтеррея" Лукас Окампос выбыл из строя из-за паралича лица, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
футбол
спорт
лукас окампос
монтеррей
Лукас Окампос выбыл из строя из-за паралича лица