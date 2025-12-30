Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
13:50 30.12.2025
У Окампоса выявили паралич лица
Полузащитник мексиканского "Монтеррея" Лукас Окампос выбыл из строя из-за паралича лица, сообщается на сайте футбольного клуба.
спорт, лукас окампос, монтеррей
Футбол, Спорт, Лукас Окампос, Монтеррей
Лукас Окампос выбыл из строя из-за паралича лица

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полузащитник мексиканского "Монтеррея" Лукас Окампос выбыл из строя из-за паралича лица, сообщается на сайте футбольного клуба.
У игрока парализовало левую часть лица. Предположительно, паралич носит вирусный характер. Футболист пропустит около семи дней, после чего клуб сможет объявить сроки его возможного возвращения к предсезонным тренировкам.
Окампосу 31 год, до этого он выступал в чемпионате Франции за "Монако" и "Марсель", в Италии - за "Дженоа" и "Милан", а также аргентинский "Ривер Плейт", испанскую "Севилью" и нидерландский "Аякс". В составе "Севильи" он дважды выиграл Лигу Европы. В прошедшем сезоне Окампос провел 21 матч и забил пять мячей.
Защитник Барселоны Андреас Кристенсен - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке
21 декабря, 15:41
 
ФутболСпортЛукас ОкампосМонтеррей
 
