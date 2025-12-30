https://ria.ru/20251230/kkhl-2065758902.html
ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T19:20:00+03:00
2025-12-30T19:20:00+03:00
2025-12-30T19:20:00+03:00
хоккей
спорт
москва
мак холлоуэлл
тахир мингачев
денис гурьянов
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
москва
ЦСКА обыграл московское "Динамо", одержав третью подряд победу в КХЛ