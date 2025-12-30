Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:20 30.12.2025
ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
москва
ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо", одержав третью подряд победу в КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хоккеисты ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу ЦСКА. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Долженков (9-я минута), Прохор Полтапов (14), Мак Холлоуэлл (24), для которого этот гол стал дебютным за армейцев, Тахир Мингачев (28) и Денис Гурьянов (58). У "Динамо" отличился Ансель Галимов (34).
ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ. Команда, набрав 47 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" с 52 баллами располагается на четвертом месте.
В следующем матче 4 января ЦСКА примет ярославский "Локомотив", днем позднее "Динамо" сыграет в гостях с "Сочи".
"Барыс" обыграл "Авангард" и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ
