Бобровский испортил Овечкину праздник! Русский вратарь переписал историю

"Вашингтон" проиграл "Флориде" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин не смог отметиться набранными очками, а Сергей Бобровский добился мощного исторического достижения.

Новая битва Овечкина с чемпионами

Трехдневный перерыв в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на каникулы, посвященные католическому Рождеству, явно пошли на пользу игрокам "Вашингтон Кэпиталз". До паузы команда Спенсера Карбери переживала очередной болезненный спад, в рамках которого потерпела шесть поражений в семи предыдущих матчах. Однако после выходных, проведенных хоккеистами в кругу своих семей, "Кэпиталз" показали совершенно иную эмоциональную подготовку и провели очень бодрый и солидный матч против "Нью-Джерси Девилз" — одного из конкурентов "Вашингтона" по Восточной конференции и Столичному дивизиону.

В Ньюарке "Кэпс" дважды вели в счете по ходу встречи, но в моменте упустили преимущество и оказались в роли догоняющих. Благодаря голу Александра Овечкина, прервавшего девятиматчевую — свою худшую в текущем сезоне — серию без заброшенных шайб, "Вашингтон" восстановил статус-кво в решающей стадии третьего периода, а уже в овертайме менее чем за минуту до сирены "столичные" оформили победный гол. Овечкин, к слову, в матче с "Нью-Джерси" не только отличился голом и показал пятый лучший результат в истории НХЛ по скорости достижения отметки в 15 шайб в сезоне среди игроков 40 лет и старше, но и отметился великолепной результативной передачей на белоруса Алексея Протаса. Несмотря на то, что сам Александр Михайлович впоследствии признался, что в данном моменте ему повезло, эпизод все равно получился ярким.

В тот же игровой день параллельно с "Вашингтоном" свой матч проводила "Флорида Пантерз". Чемпионы последних двух сезонов НХЛ встречались с "Тампа-Бэй Лайтнинг" и в рамках южного дерби в очередной раз выдали с "молниями" мощную мясорубку: непримиримые соперники на двоих совершили 59 силовых приемов и собрали 136 штрафных минут, в том числе схватив 27 малых штрафов за грубость, пять дисциплинарных штрафов и два больших штрафа за драки. "Флорида", которая является одним из конкурентов "Вашингтона" по турнирному положению в таблице Востока и до дерби против "Лайтнинг" добыла восемь побед в десяти матчах, очень кстати для "Кэпиталз" проиграла "Тампе" и осталась без набранных очков. Именно встречей со "столичными" "Пантерз" продолжили свою длительную домашнюю серию.

Для "Вашингтона" матч с "пантерами" стал особенным. "Кэпиталз" вошли в историю НХЛ как 16-я франшиза, которая достигла отметки в 4000 сыгранных матчей в регулярных чемпионатах лиги. В день, когда "Кэпс" провели свою первую игру в НХЛ (9 октября 1974 года), "Флориды", например, не существовало даже в теоретическом проекте. Из всех четырех тысяч матчей в "регулярках" лиги более трети игр "Вашингтон" провел вместе с Овечкиным. Российский нападающий за 20 с лишним сезонов в НХЛ стал настоящей иконой и легендой клуба, лицом всей франшизы и ее героем, который своими многочисленными рекордами и достижениями, феноменальной игрой и яркими победами создал огромное и уникальное наследие.

"С тех пор, как Овечкин оказался здесь, Алекс изменил хоккей во всем регионе, способствовал его процветанию. Хоккей стал настолько популярен в Вашингтоне, насколько успешным стал и клуб", — заявил защитник "Кэпиталз" Тревор ван Римсдайк.

"Играть против величайшего голеадора всех времен — это действительно круто вне зависимости от того, кто ты есть сам. Это легенда игры. Конечно, на площадке я не могу относиться к нему как-то по-особенному, но играть против такой легенды — это потрясающе", — высказался об Овечкине форвард "Флориды" и самый ценный игрок Кубка Стэнли-2025 Сэм Беннетт.

© Getty Images / Scott Taetsch Александр Овечкин © Getty Images / Scott Taetsch Александр Овечкин

Историческая победа великого русского вратаря

"Вашингтон" и "Флорида" уже встречались друг с другом в новом сезоне НХЛ. Их первый очный матч, который прошел также в Санрайзе, завершился победой хозяев площадки: "Пантерз" пропустили первыми, но моментально и впоследствии создали себе комфортное преимущество, доведя дело до победных 6:3 на табло "Амерант Банк Арены". Тогда ворота действующих обладателей Кубка Стэнли защищал Даниил Тарасов, пополнивший команду в межсезонье. 26-летний российский голкипер "Флориды" не позволил Овечкину набрать ни одного балла.

Сегодняшняя встреча "Кэпиталз" и "Пантерз" также порадовала высокой результативностью. На этот раз ворота "Флориды" защищал Сергей Бобровский. Только за первый период матча команды суммарно забросили четыре шайбы.

Уже на четвертой минуте игры Том Уилсон и Антон Лунделль оперативно обменялись голами, а во второй половине периода соперники посоревновались в реализации большинства. У "Флориды" дела с этим обстоят куда лучше, чем у "Вашингтона", и подопечным Пола Мориса хватило второй попытки, чтобы реализовать "лишнего". "Кэпс" же незадолго до перерыва не воспользовались шансом забить при игре в формате "5 на 3", но один гол при двойном малом штрафе у соперника гости все-таки сообразили — Том Уилсон буквально "расстрелял" Бобровского и не только вошел в семерку лучших игроков в истории "Вашингтона" по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ, но и поднялся на шестую строчку в рейтинге лучших снайперов "Кэпиталз", догнав Александра Семина.

Том Уилсон мог и превзойти Семина по голам за столичный клуб. Во втором периоде, когда "Вашингтон" в очередной раз играл в меньшинстве, канадский форвард "Кэпс" и его одноклубник, белорусский нападающий Алексей Протас организовали контратаку два в одного. Протас сделал все для того, чтобы Уилсон завершил этот контрвыпад голом, да и сам канадец бросал наверняка из выгодной позиции. Но Сергей Бобровский сыграл феноменально и лишил лучшего бомбардира "Вашингтона" в текущем розыгрыше "регулярки" хет-трика. Уилсон, уходя на скамейку после этого эпизода, даже не мог понять, как шайба после его броска оказалась не в воротах, а в ловушке у прославленного российского голкипера.

Та самая ловушка несколько подвела Бобровского в самом начале третьего периода, когда вратарь "Флориды" не смог справиться с мощным дальним выстрелом Дилана Строума. Но этот пропущенный гол Бобровский в некоторой степени мог списать на секундную потерю концентрации из-за эпизода, произошедшего за мгновение до броска Строума — голкипер "Пантерз" выронил клюшку после столкновения с Протасом и попросту не успел подготовиться к продолжению атаки "Вашингтона".

Впрочем, эта шайба стала последней в матче, которая побывала в сетке ворот Бобровского. До конца игры российский голкипер совершил еще ряд важных и хороших спасений, а его одноклубники ответили взаимной помощью в виде голов в чужие ворота. Через несколько минут после гола Строума заброшенной шайбой отметился Брэд Маршанд. Неуловимый канадец эффектно подловил шайбу перед воротами и подправил ее в сетку за секунду до того, как вратарь "Вашингтона" Логан Томпсон сыграл бы по ней. Еще чуть позднее "Флорида" развернула размашистую атаку и отправила гостей в нокдаун. Наконец, на последних секундах хозяева сбили все попытки "Кэпиталз" организовать финальный штурм и поразили пустые ворота, установив окончатлельный счет в матче — 5:3.

© Getty Images / Carmen Mandato Сергей Бобровский © Getty Images / Carmen Mandato Сергей Бобровский

Благодаря этой победе Сергей Бобровский вышел на чистое восьмое место в списке самых успешных вратарей в истории чемпионатов НХЛ. Россиянин выиграл уже 446-ю игру и превзошел Терри Савчука, с которым ранее делил одну строчку. Следующая цель Бобровского — Кёртис Джозеф (454 победы). Его российский вратарь догонит и обойдет уже в 2026 году, а там и до Хенрика Лундквиста (459 побед) будет рукой подать.