Минское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минское "Динамо" в овертайме победило уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. У белорусского клуба отличились Виталий Пинчук (10-я минута), Андрей Стась (26) и Вадим Шипачев (61). В составе проигравших шайбы забросили Алексей Василевский (41) и Джек Родуолд (48).
Отдавший голевую передачу Стасю Шипачев достиг отметки в 998 очков (314 голов + 684 передачи) в матчах КХЛ. Он является лучшим бомбардиром в истории лиги.
Минчане, набрав 57 очков, возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. "Салават Юлаев" с 38 баллами идет восьмым на Востоке.
В следующем матче "Динамо" 4 января сыграет в гостях с челябинским "Трактором", уфимцы на следующий день примут нижнекамский "Нефтехимик".
В другом матче дня екатеринбургский "Автомобилист" благодаря дублю Рида Буше обыграл дома тольяттинскую "Ладу" со счетом 4:3.
