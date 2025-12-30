Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:31 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/dinamo-2065761779.html
Минское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Минское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Минское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Минское "Динамо" в овертайме победило уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T19:31:00+03:00
2025-12-30T19:31:00+03:00
хоккей
спорт
уфа
восток
андрей стась
вадим шипачев
алексей василевский
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_0:57:2592:1515_1920x0_80_0_0_4ab21684bb8eec9c8850958863acf714.jpg
https://ria.ru/20251229/kkhl-2065504697.html
уфа
восток
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_146:0:2385:1679_1920x0_80_0_0_86333b93e80128aa77fdc974950df91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уфа, восток, андрей стась, вадим шипачев, алексей василевский, динамо (минск), салават юлаев, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Уфа, Восток, Андрей Стась, Вадим Шипачев, Алексей Василевский, Динамо (Минск), Салават Юлаев, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ

"Динамо" обыграло "Салават Юлаев" и завершило год на первой строчке Запада КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккеисты минского "Динамо"
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Хоккеисты минского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минское "Динамо" в овертайме победило уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. У белорусского клуба отличились Виталий Пинчук (10-я минута), Андрей Стась (26) и Вадим Шипачев (61). В составе проигравших шайбы забросили Алексей Василевский (41) и Джек Родуолд (48).
Отдавший голевую передачу Стасю Шипачев достиг отметки в 998 очков (314 голов + 684 передачи) в матчах КХЛ. Он является лучшим бомбардиром в истории лиги.
Минчане, набрав 57 очков, возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. "Салават Юлаев" с 38 баллами идет восьмым на Востоке.
В следующем матче "Динамо" 4 января сыграет в гостях с челябинским "Трактором", уфимцы на следующий день примут нижнекамский "Нефтехимик".
В другом матче дня екатеринбургский "Автомобилист" благодаря дублю Рида Буше обыграл дома тольяттинскую "Ладу" со счетом 4:3.
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в КХЛ
29 декабря, 19:50
 
ХоккейСпортУфаВостокАндрей СтасьВадим ШипачевАлексей ВасилевскийДинамо (Минск)Салават ЮлаевТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Барыс
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Лада
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бернли
    Ньюкасл
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Борнмут
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Астон Вилла
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала