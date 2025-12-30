Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" обыграл "Авангард" и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ
Хоккей
 
19:09 30.12.2025 (обновлено: 19:20 30.12.2025)
"Барыс" обыграл "Авангард" и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ
"Барыс" обыграл "Авангард" и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ
Астанинский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Барыс" обыграл "Авангард" и прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ

"Барыс" завершил год победой над "Авангардом" и прервал серию поражений в КХЛ

Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Барыс" (Астана)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Барыс (Астана) - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Всеволод Логвин (13-я минута), Алихан Асетов (23), Кирилл Панюков (36) и Мэйсон Морелли (60). В составе хозяев шайбы забросили Василий Пономарев (27) и Марсель Ибрагимов (52).
Астанинцы прервали серию из четырех поражений и, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Авангард" проиграл впервые за шесть матчей и идет вторым с 55 баллами.
В следующем матче "Барыс" 6 января сыграет в гостях с нижегородским "Торпедо", а омичи 4 января встретятся на выезде с новосибирской "Сибирью".
Антон Косолапов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
