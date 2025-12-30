Названы спортсмены года по версии AIPS

Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).