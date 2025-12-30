Рейтинг@Mail.ru
Названы спортсмены года по версии AIPS
10:50 30.12.2025 (обновлено: 11:22 30.12.2025)
Названы спортсмены года по версии AIPS
Названы спортсмены года по версии AIPS
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и испанская футболистка Айтана Бонмати признаны лучшими спортсменами 2025 года по версии Международной ассоциации... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
арман дюплантис, ангелина мельникова, спорт, aips, легкая атлетика
Арман Дюплантис, Ангелина Мельникова, Спорт, AIPS, Легкая атлетика
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и испанская футболистка Айтана Бонмати признаны лучшими спортсменами 2025 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщается на сайте организации.
В голосовании приняли участие 836 журналистов из 121 страны мира. Дюплантис выиграл голосование за лучшего спортсмена года с 1182 очками. Второе место занял испанский теннисист Карлос Алькарас (784 очка), тройку лидеров замкнул футболист "ПСЖ" и сборной Франции Усман Дембеле (713).
В женском голосовании Бонмати набрала 824 очка, опередив кенийскую бегунью Беатрис Чебет (453), третьей стала белорусская теннисистка Арина Соболенко (446). Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова была номинирована на премию, но не попала в топ-10.
Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).
Бонмати 27 лет, она является чемпионкой мира 2023 года и победительницей Лиги наций. В составе "Барселоны" футболистка выиграла шесть чемпионатов Испании подряд и три Лиги чемпионов. В сентябре Бонмати третий год подряд удостоилась награды "Золотой мяч".
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Мельникова стала десятой в рейтинге спортсменок года по версии L'Equipe
Арман Дюплантис, Ангелина Мельникова, Спорт, AIPS, Легкая атлетика
 
