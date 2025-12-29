https://ria.ru/20251229/terri-2065396409.html
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве
Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T13:13:00+03:00
2025-12-29T13:13:00+03:00
2025-12-29T13:13:00+03:00
футбол
спорт
джон терри
челси
манчестер юнайтед
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65912/90/659129079_0:144:1353:905_1920x0_80_0_0_cb13ca9e0c7c620195e10c989fccc118.jpg
https://ria.ru/20251215/futbol-2062159205.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65912/90/659129079_0:17:1353:1032_1920x0_80_0_0_ea96cdef3640ea01bafc8586632809fc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джон терри, челси, манчестер юнайтед, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Джон Терри, Челси, Манчестер Юнайтед, Лига чемпионов УЕФА
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве
Джон Терри выставит на аукцион футболку "Челси" с финала Лиги чемпионов в Москве
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08 в Москве.
В серии послематчевых пенальти против "Манчестер Юнайтед
" на стадионе "Лужники" в Москве Терри
во время исполнения удара поскользнулся и не попал в ворота, и в итоге победа досталась "красным дьяволам". Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте "Челси
" после поражения. В декабре англичанин на подкасте Риса Менни заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти.
"Мой фонд будет сотрудничать с двумя близкими мне по духу благотворительными организациями, которые отчаянно нуждаются в деньгах, так что это пойдет на благое дело", - приводит слова Терри Goal.
Продажа является частью благотворительного аукциона Goldin Auctions, на котором всего будет выставлено 26 лотов. Выручка от мероприятия пойдет в фонд Джона Терри, который поддерживает ряд британских благотворительных организаций. Аукцион завершится 31 декабря.