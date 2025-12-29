Рейтинг@Mail.ru
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве
Футбол
 
13:13 29.12.2025
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве
Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
футбол
спорт
джон терри
челси
манчестер юнайтед
лига чемпионов уефа
https://ria.ru/20251215/futbol-2062159205.html
спорт, джон терри, челси, манчестер юнайтед, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Джон Терри, Челси, Манчестер Юнайтед, Лига чемпионов УЕФА
Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве

Джон Терри выставит на аукцион футболку "Челси" с финала Лиги чемпионов в Москве

Джон Терри
Джон Терри - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08 в Москве.
В серии послематчевых пенальти против "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Лужники" в Москве Терри во время исполнения удара поскользнулся и не попал в ворота, и в итоге победа досталась "красным дьяволам". Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте "Челси" после поражения. В декабре англичанин на подкасте Риса Менни заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти.
"Мой фонд будет сотрудничать с двумя близкими мне по духу благотворительными организациями, которые отчаянно нуждаются в деньгах, так что это пойдет на благое дело", - приводит слова Терри Goal.
Продажа является частью благотворительного аукциона Goldin Auctions, на котором всего будет выставлено 26 лотов. Выручка от мероприятия пойдет в фонд Джона Терри, который поддерживает ряд британских благотворительных организаций. Аукцион завершится 31 декабря.
Джон Терри - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ
15 декабря, 15:36
 
Футбол Спорт Джон Терри Челси Манчестер Юнайтед Лига чемпионов 2025-2026
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
