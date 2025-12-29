Терри выставит на аукцион футболку с финала Лиги чемпионов в Москве

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри сообщил, что выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08 в Москве.

В серии послематчевых пенальти против " Манчестер Юнайтед " на стадионе "Лужники" в Москве Терри во время исполнения удара поскользнулся и не попал в ворота, и в итоге победа досталась "красным дьяволам". Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте " Челси " после поражения. В декабре англичанин на подкасте Риса Менни заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти.

"Мой фонд будет сотрудничать с двумя близкими мне по духу благотворительными организациями, которые отчаянно нуждаются в деньгах, так что это пойдет на благое дело", - приводит слова Терри Goal.