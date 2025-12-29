Рейтинг@Mail.ru
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:38 29.12.2025 (обновлено: 18:31 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/krasnodar-2065477717.html
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре
Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда находится в реанимации в одной из больниц Краснодара, сообщил пресс-атташе команды Николай Цынкевич в... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T17:38:00+03:00
2025-12-29T18:31:00+03:00
баскетбол
антониус кливленд
цска
единая лига втб
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017504937_0:0:2691:1513_1920x0_80_0_0_d51498b7bcf86b295f7a3934c1fa3efb.jpg
https://ria.ru/20251229/oklakhoma-2065366964.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017504937_0:0:2391:1793_1920x0_80_0_0_a222c0bcfdccd87c72c6a942e0bd178e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
антониус кливленд, цска, единая лига втб, спорт, вокруг спорта
Баскетбол, Антониус Кливленд, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, Спорт, Вокруг спорта
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре

Сын Кливленда находится в реанимации в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Карасев ("Зенит") и Антониус Кливленд ("Локомотив-Кубань")
Сергей Карасев (Зенит) и Антониус Кливленд (Локомотив-Кубань) - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сергей Карасев ("Зенит") и Антониус Кливленд ("Локомотив-Кубань"). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда находится в реанимации в одной из больниц Краснодара, сообщил пресс-атташе команды Николай Цынкевич в своем Telegram-канале.
«
"Для всех, кто спрашивает. Сын Кливленда сейчас в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей. Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может", - написал Цынкевич.
Кливленду 31 год. Он перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Ранее в Единой лиге ВТБ американец выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", играл в командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" и "Атланта Хокс", а также представлял тель-авивский "Маккаби" и "Хапоэль" из Эйлата.
Девон Акун-Перселл и Кирилл Елатонцев в матче за 3-е место баскетбольного турнира Единая лига ВТБ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Российский баскетболист подписал контракт с Университетом Оклахомы
Вчера, 12:21
 
БаскетболАнтониус КливлендЦСКАЕдиная Лига ВТБСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала