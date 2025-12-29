https://ria.ru/20251229/krasnodar-2065477717.html
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре
Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда находится в реанимации в одной из больниц Краснодара, сообщил пресс-атташе команды Николай Цынкевич в... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Сын баскетболиста ЦСКА находится в реанимации в Краснодаре
