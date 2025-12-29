Экс-игрока УНИКСа задержали в Греции за хранение наркотиков, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший баскетболист казанского УНИКСа и самый ценный игрок (MVP) Единой лиги ВТБ сезона-2013/14 Эндрю Гудлок был задержан полицией Греции за хранение наркотических средств, сообщает Iefimerida со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что американца задержали при получении посылки из США, в которой были обнаружены 250 граммов гашиша. В тот момент в автомобиле спортсмена находились трое его детей. После задержания полиция провела обыск по месту его проживания, где были обнаружены еще 25 граммов вещества.