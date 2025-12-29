Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрока УНИКСа задержали в Греции за хранение наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
23:02 29.12.2025 (обновлено: 23:03 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/iefimerida-2065524619.html
Экс-игрока УНИКСа задержали в Греции за хранение наркотиков, пишут СМИ
Экс-игрока УНИКСа задержали в Греции за хранение наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Экс-игрока УНИКСа задержали в Греции за хранение наркотиков, пишут СМИ
Бывший баскетболист казанского УНИКСа и самый ценный игрок (MVP) Единой лиги ВТБ сезона-2013/14 Эндрю Гудлок был задержан полицией Греции за хранение... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T23:02:00+03:00
2025-12-29T23:03:00+03:00
баскетбол
спорт
эндрю гудлок
уникс
лос-анджелес лейкерс
хьюстон рокетс
единая лига втб
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78831/38/788313827_0:162:4577:2737_1920x0_80_0_0_f425ce5a2639075696a585cddd5d33c9.jpg
https://ria.ru/20251218/nbc-2063053997.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78831/38/788313827_373:0:4577:3153_1920x0_80_0_0_dfbf45c58a0b4d33b5e91c2768f4b130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эндрю гудлок, уникс, лос-анджелес лейкерс, хьюстон рокетс, единая лига втб, нба
Баскетбол, Спорт, Эндрю Гудлок, УНИКС, Лос-Анджелес Лейкерс, Хьюстон Рокетс, Единая Лига ВТБ, НБА
Экс-игрока УНИКСа задержали в Греции за хранение наркотиков, пишут СМИ

Iefimerida: экс-игрока УНИКСа Гудлока задержали в Греции за хранение наркотиков

© AP Photo / Reed SaxonReed SaxonЭндрю Гудлок
Эндрю Гудлок - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Reed SaxonReed Saxon
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший баскетболист казанского УНИКСа и самый ценный игрок (MVP) Единой лиги ВТБ сезона-2013/14 Эндрю Гудлок был задержан полицией Греции за хранение наркотических средств, сообщает Iefimerida со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что американца задержали при получении посылки из США, в которой были обнаружены 250 граммов гашиша. В тот момент в автомобиле спортсмена находились трое его детей. После задержания полиция провела обыск по месту его проживания, где были обнаружены еще 25 граммов вещества.
Гудлоку 37 лет. С 2023 года он выступает за греческий "Колоссос" из города Родос. Американец был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года клубом "Лос-Анджелес Лейкерс" во втором раунде. Также он играл в НБА за "Хьюстон Рокетс". В Европе и Азии баскетболист представлял турецкий "Фенербахче", китайские "Синьцзян Флаинг Тайгерс" и "Шаньдун Голден Старз", тель-авивский "Маккаби", итальянские "Олимпию" и "Рейер", литовский "Ритас", а также испанские "Бильбао" и "Андорру".
В сезоне-2013/14 Гудлок играл за УНИКС, с которым дошел до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и был признан MVP регулярного чемпионата.
Мяч для американского футбола - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"
18 декабря, 20:50
 
БаскетболСпортЭндрю ГудлокУНИКСЛос-Анджелес ЛейкерсХьюстон РокетсЕдиная Лига ВТБНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала