Экс-игрока УНИКСа задержали в Греции за хранение наркотиков, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший баскетболист казанского УНИКСа и самый ценный игрок (MVP) Единой лиги ВТБ сезона-2013/14 Эндрю Гудлок был задержан полицией Греции за хранение наркотических средств, сообщает Iefimerida со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что американца задержали при получении посылки из США, в которой были обнаружены 250 граммов гашиша. В тот момент в автомобиле спортсмена находились трое его детей. После задержания полиция провела обыск по месту его проживания, где были обнаружены еще 25 граммов вещества.
Гудлоку 37 лет. С 2023 года он выступает за греческий "Колоссос" из города Родос. Американец был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года клубом "Лос-Анджелес Лейкерс" во втором раунде. Также он играл в НБА за "Хьюстон Рокетс". В Европе и Азии баскетболист представлял турецкий "Фенербахче", китайские "Синьцзян Флаинг Тайгерс" и "Шаньдун Голден Старз", тель-авивский "Маккаби", итальянские "Олимпию" и "Рейер", литовский "Ритас", а также испанские "Бильбао" и "Андорру".
В сезоне-2013/14 Гудлок играл за УНИКС, с которым дошел до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и был признан MVP регулярного чемпионата.
Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"
18 декабря, 20:50