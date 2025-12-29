Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Барселоны" вернулся к тренировкам после эмоционального спада
20:24 29.12.2025 (обновлено: 20:31 29.12.2025)
Футболист "Барселоны" вернулся к тренировкам после эмоционального спада
Футболист "Барселоны" вернулся к тренировкам после эмоционального спада
Уругвайский защитник Рональд Араухо принял участие в открытой тренировке испанского футбольного клуба "Барселона" после перерыва, вызванного эмоциональным...
Футболист "Барселоны" вернулся к тренировкам после эмоционального спада

Футболист "Барселоны" Араухо вернулся к тренировкам после эмоционального спада

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уругвайский защитник Рональд Араухо принял участие в открытой тренировке испанского футбольного клуба "Барселона" после перерыва, вызванного эмоциональным спадом.
Видео с первой после католических рождественских праздников открытой тренировки команды, которая проходит в понедельник на арене имени Йохана Кройфа, опубликовано в аккаунте клуба в соцсети X. Помимо Араухо, к занятиям в общей группе также вернулись полузащитники Педри и Дани Ольмо.
Ранее sport.es сообщил, что Араухо принял решение отправиться в Иерусалим в связи со своим эмоциональным состоянием, попросив тренерский штаб дать ему несколько дней отдыха. По данным испанских СМИ, спад игрока связан с удалением в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Челси" (0:3), который прошел 25 ноября. С тех пор защитник пропустил семь матчей.
Араухо 26 лет, в текущем сезоне он принял участие в 15 матчах и забил два мяча. Уругваец представляет основную команду "Барселоны" с 2020 года, он по два раза выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
"Барселона", набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Сине-гранатовые" 3 января сыграют в гостях с "Эспаньолом" в матче 18-го тура Ла Лиги.
