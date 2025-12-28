Свищев назвал лучшего российского спортсмена 2025 года

"А если говорить о команде года, я бы отметил наших дзюдоистов. Потому что они были одними из первых сборных, которые вернулись с нашим флагом. И вернулись феерично, сразу победив на турнире Большого шлема. Такого возвращения мы ждем от всех наших видов спорта. Но не надо строго судить и представителей других видов, потому что всем после возвращения приходится сложно", - отметил собеседник агентства.