Свищев назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
16:20 28.12.2025
Свищев назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
Свищев назвал лучшего российского спортсмена 2025 года

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Форвард в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по общему числу голов, забитых в регулярных чемпионатах. Шайба 40-летнего Овечкина в матче с "Нью-Джерси Девилз" (4:3 ОТ) в ночь на воскресенье по московскому времени стала для него 912-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).
"Для меня наш спортсмен года под первым номером – это Александр Овечкин. Прекрасный человек, спортсмен, гражданин. Я считаю, что именно на таких людей, как Саша, всем и надо равняться", - сказал Свищев.
"А если говорить о команде года, я бы отметил наших дзюдоистов. Потому что они были одними из первых сборных, которые вернулись с нашим флагом. И вернулись феерично, сразу победив на турнире Большого шлема. Такого возвращения мы ждем от всех наших видов спорта. Но не надо строго судить и представителей других видов, потому что всем после возвращения приходится сложно", - отметил собеседник агентства.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года
25 декабря, 10:43
 
ХоккейСпортДмитрий СвищевАлександр ОвечкинНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон Кэпиталз
 
