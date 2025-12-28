https://ria.ru/20251228/svischev-2065192203.html
Свищев назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Форвард в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ
по общему числу голов, забитых в регулярных чемпионатах. Шайба 40-летнего Овечкина
в матче с "Нью-Джерси Девилз
" (4:3 ОТ) в ночь на воскресенье по московскому времени стала для него 912-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки
(894 шайбы).
"Для меня наш спортсмен года под первым номером – это Александр Овечкин. Прекрасный человек, спортсмен, гражданин. Я считаю, что именно на таких людей, как Саша, всем и надо равняться", - сказал Свищев
.
"А если говорить о команде года, я бы отметил наших дзюдоистов. Потому что они были одними из первых сборных, которые вернулись с нашим флагом. И вернулись феерично, сразу победив на турнире Большого шлема. Такого возвращения мы ждем от всех наших видов спорта. Но не надо строго судить и представителей других видов, потому что всем после возвращения приходится сложно", - отметил собеседник агентства.