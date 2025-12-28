https://ria.ru/20251228/pszh-2065220940.html
Globe Soccer Awards признал "ПСЖ" лучшим футбольным клубом года
Французский "Пари Сен-Жермен" стал лауреатом премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший футбольный клуб года". РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Globe Soccer Awards признал "ПСЖ" лучшим футбольным клубом года
