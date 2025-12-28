Рейтинг@Mail.ru
Globe Soccer Awards признал "ПСЖ" лучшим футбольным клубом года
20:08 28.12.2025 (обновлено: 20:30 28.12.2025)
Globe Soccer Awards признал "ПСЖ" лучшим футбольным клубом года
Французский "Пари Сен-Жермен" стал лауреатом премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший футбольный клуб года".
2025
Globe Soccer Awards признал "ПСЖ" лучшим футбольным клубом года

© Соцсети клубаАрт пресс-службы "ПСЖ"
Арт пресс-службы "ПСЖ". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" стал лауреатом премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший футбольный клуб года".
Церемония награждения проходит в Дубае. Также президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи получил награду лучшему футбольному управленцу 2025 года.
В нынешнем году "ПСЖ" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Также французский клуб выиграл Лигу 1, стал обладателем Кубка Франции, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
В женском футболе приз лучшей команды получила испанская "Барселона". Лучшей национальной командой признана сборная Португалии.
