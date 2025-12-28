Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало победу над "Динамо" из Москвы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). В составе минчан шайбы забросили Вадим Шипачев (10-я минута), Никита Пышкайло (20), Сэм Энэс (34; 45) и Сергей Кузнецов (53). У столичной команды отличились Дилан Сикьюра (35; 60) и Игорь Ожиганов (48).
28 декабря 2025 • начало в 17:10
Завершен
09:31 • Вадим Шипачев
(Daniil Lipsky, Вадим Мороз)
19:44 • Никита Пышкайло
(Илья Усов, Джош Брук)
13:37 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
04:01 • Сам Анас
52:39 • Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Тай Смит)
14:45 • Дилан Сикура
07:58 • Игорь Ожиганов
(Семён Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
59:53 • Дилан Сикура
Возглавляющий минчан Дмитрий Квартальнов провел 1000-ю игру в КХЛ в качестве тренера. Перед стартом матча президент лиги Алексей Морозов вручил специалисту памятный перстень. Белорусский коллектив во второй раз в сезоне обыграл "бело-голубых". 23 декабря минчане на своем льду обыграли московское "Динамо" со счетом 7:1.
Минское "Динамо" (55 очков) возглавило таблицу "Западной конференции", где московское "Динамо" (52) идет четвертым.
В следующем матче минчане сыграют в уфимским "Салаватом Юлаевым" в гостях 30 декабря. Московское "Динамо" в этот же день встретится с ЦСКА на льду соперника.
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Вчера, 19:18