Овечкин забил 912-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 912-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
