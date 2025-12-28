Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
05:18 28.12.2025 (обновлено: 05:27 28.12.2025)
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 912-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Нью-Джерси
3 : 4
Вашингтон
24:56 • Йеспер Братт
(Нико Хишир, Стефан Ноусен)
47:00 • Йеспер Братт
47:32 • Коди Гласс
(Коннор Браун, Бренден Диллон)
19:59 • Алексей Протас
(Александр Овечкин)
37:33 • Энтони Бовилье
(Алексей Протас)
49:17 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин, Алексей Протас)
64:06 • Якоб Чичрун
(Ник Дауд, Дилан Строум)
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Нью-Джерси" стала для него 912-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
