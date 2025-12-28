Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
Церемония награждения прошла в Дубае в воскресенье.
В сезоне-2024/25 Дембеле в составе "ПСЖ" принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Форвард дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем "Золотого мяча" и признан лучшим игроком сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Лучшим полузащитником 2025 года признан одноклубник Дембеле португалец Витинья, лучшим нападающим - Ламин Ямаль из "Барселоны", а лучшим новичком стал форвард Дезире Дуэ, также представляющий "ПСЖ". Лучшей футболисткой признана трехкратная обладательница "Золотого мяча", полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, ныне представляющий саудовский "Аль-Наср", в третий раз подряд получил награду лучшему игроку Ближнего Востока. Также специальную награду посмертно присвоили экс-полузащитнику "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоте, который погиб 3 июля в результате ДТП. Ее вручили родителям футболиста.
Также награды получили француз Поль Погба (возвращение года), португалец Жорже Мендеш (лучший агент), "Лос-Анджелес" (лучший клубный бренд). Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста и японец Хидетоси Наката, выступавший за "Рому", "Парму", "Болонью" и "Фиорентину", получили награды за выдающиеся карьеры.