Рейтинг@Mail.ru
Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:24 28.12.2025 (обновлено: 20:31 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/futbol-2065222622.html
Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года
Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T20:24:00+03:00
2025-12-28T20:31:00+03:00
футбол
спорт
пари сен-жермен (псж)
усман дембеле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043738629_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_eded079fa5ccb8cda7ac441706ab816d.jpg
https://ria.ru/20251228/pszh-2065220940.html
https://ria.ru/20251228/futbol-2065217577.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043738629_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a64131ba53ccaf802f7424e492bd7902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пари сен-жермен (псж), усман дембеле
Футбол, Спорт, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Усман Дембеле
Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года

Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" Дембеле футболистом года

© Соцсети Лиги чемпионовУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Соцсети Лиги чемпионов
Усман Дембеле. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
Церемония награждения прошла в Дубае в воскресенье.
В сезоне-2024/25 Дембеле в составе "ПСЖ" принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Форвард дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем "Золотого мяча" и признан лучшим игроком сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Арт пресс-службы ПСЖ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Globe Soccer Awards признал "ПСЖ" лучшим футбольным клубом года
Вчера, 20:08
Лучшим полузащитником 2025 года признан одноклубник Дембеле португалец Витинья, лучшим нападающим - Ламин Ямаль из "Барселоны", а лучшим новичком стал форвард Дезире Дуэ, также представляющий "ПСЖ". Лучшей футболисткой признана трехкратная обладательница "Золотого мяча", полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, ныне представляющий саудовский "Аль-Наср", в третий раз подряд получил награду лучшему игроку Ближнего Востока. Также специальную награду посмертно присвоили экс-полузащитнику "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоте, который погиб 3 июля в результате ДТП. Ее вручили родителям футболиста.
Также награды получили француз Поль Погба (возвращение года), португалец Жорже Мендеш (лучший агент), "Лос-Анджелес" (лучший клубный бренд). Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста и японец Хидетоси Наката, выступавший за "Рому", "Парму", "Болонью" и "Фиорентину", получили награды за выдающиеся карьеры.
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards
Вчера, 19:33
 
ФутболСпортПари Сен-Жермен (ПСЖ)Усман Дембеле
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Трактор
    0
    0
  • Футбол
    29.12 22:45
    Рома
    Дженоа
  • Футбол
    29.12 23:15
    Порту
    Авиш
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Флорида
    Вашингтон
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Каролина
    Рейнджерс
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Айлендерс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала