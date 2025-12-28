Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ

Всего на счету Бучневича в текущем сезоне 21 очко (7 голов + 14 передач) в 39 матчах, он был признан первой звездой встречи. Для Свечкова эта шайба стала второй в сезоне, всего на его счету 9 очков (2+7) в 35 играх.