Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев, у которых отличились Брэйден Шенн (9-я минута) и Павел Бучневич (19, 45). В составе проигравших шайбы забросили Тайсон Джост (12) и Федор Свечков (53).
28 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
08:45 • Брэйден Шенн
(Кэм Фоулер, Далибор Дворски)
18:14 • Павел Бучневич
44:40 • Павел Бучневич
11:41 • Тайсон Джост
52:03 • Федор Свечков
Всего на счету Бучневича в текущем сезоне 21 очко (7 голов + 14 передач) в 39 матчах, он был признан первой звездой встречи. Для Свечкова эта шайба стала второй в сезоне, всего на его счету 9 очков (2+7) в 35 играх.
"Сент-Луис" с 38 очками занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" (36 очков) идет шестым.
В другом матче дня передача россиянина Андрея Кузьменко помогла "Лос-Анджелес Кингз" разгромить дома "Анахайм Дакс" (6:1). "Даллас Старз" уступил дома "Чикаго Блэкхокс" (3:4 Б), российский нападающий "ястребов" Илья Михеев пропустил матч из-за рождения ребенка.