Рейтинг@Mail.ru
Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:49 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/buchnevich-2065137386.html
Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ
Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T07:49:00+03:00
2025-12-28T07:49:00+03:00
хоккей
павел бучневич
брэйден шенн
сент-луис блюз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902961249_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_28ef95c3799c75afdbe9c7c21c5b2c8a.jpg
https://ria.ru/20251228/khokkey-2065134366.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902961249_55:0:1015:720_1920x0_80_0_0_8e9b02da3aad1d6a60bbaebe42a82daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
павел бучневич, брэйден шенн, сент-луис блюз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Павел Бучневич, Брэйден Шенн, Сент-Луис Блюз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ

"Сент-Луис" благодаря дублю Бучневича победил "Нэшвилл" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Блюз"Российский хоккеист "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич
Российский хоккеист Сент-Луис Блюз Павел Бучневич - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Блюз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев, у которых отличились Брэйден Шенн (9-я минута) и Павел Бучневич (19, 45). В составе проигравших шайбы забросили Тайсон Джост (12) и Федор Свечков (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Сент-Луис
3 : 2
Нэшвилл
08:45 • Брэйден Шенн
(Кэм Фоулер, Далибор Дворски)
18:14 • Павел Бучневич
(Роберт Томас)
44:40 • Павел Бучневич
(Роберт Томас, Филип Броберг)
11:41 • Тайсон Джост
(Николас Хаг)
52:03 • Федор Свечков
(Эрик Хаула, Николас Хаг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Всего на счету Бучневича в текущем сезоне 21 очко (7 голов + 14 передач) в 39 матчах, он был признан первой звездой встречи. Для Свечкова эта шайба стала второй в сезоне, всего на его счету 9 очков (2+7) в 35 играх.
"Сент-Луис" с 38 очками занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" (36 очков) идет шестым.
В другом матче дня передача россиянина Андрея Кузьменко помогла "Лос-Анджелес Кингз" разгромить дома "Анахайм Дакс" (6:1). "Даллас Старз" уступил дома "Чикаго Блэкхокс" (3:4 Б), российский нападающий "ястребов" Илья Михеев пропустил матч из-за рождения ребенка.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Долгожданный гол Овечкина! Русский герой наконец-то прервал серию неудач
06:40
 
ХоккейПавел БучневичБрэйден ШеннСент-Луис БлюзНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала